Convocan a familias del Alto Valle para la adopción de un adolescente

El Juzgado de Familia de Cipolletti convoca a familias para adoptar a un adolescente de 13 años en el Alto Valle. ¿Cuáles son los mitos que surgen sobre la adopción?

Un adolescente de 13 años espera por su nueva familia en el Alto Valle.

El Juzgado de Familia de Cipolletti lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia que quiera y pueda adoptar a un adolescente de 13 años. La iniciativa se realiza a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruagfa) y está dirigida a personas o familias que residan en Villa Regina y zonas cercanas , con la disposición de construir un vínculo afectivo sólido y acompañar el proceso de desarrollo de un joven que espera una oportunidad de crecer en un hogar estable.

Desde la Justicia recordaron que la adopción es mucho más que un trámite legal: es un camino que involucra emociones, historias de vida y la construcción de lazos familiares basados en la contención y el acompañamiento. Por eso, además de cumplir con los requisitos judiciales, se busca que las familias estén motivadas por el deseo genuino de brindar un entorno de amor y cuidado.

Quienes estén interesados en participar de la convocatoria deberán completar un formulario de inscripción y estar inscriptos en el Ruagfa, condición indispensable para iniciar cualquier proceso de adopción en Río Negro.

El fuero de Familia invita a las familias ya registradas a aplicar en el proceso de adopción.

¿Qué es el Ruagfa?

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos funciona dentro del Poder Judicial rionegrino y concentra a todas las personas que desean adoptar en la provincia. Solo quienes estén inscriptos allí pueden ser considerados en las búsquedas que se abren cuando un juez declara la “adoptabilidad” de un niño, niña o adolescente.

En casos en los que no haya familias inscriptas en condiciones de adoptar en el registro provincial, la búsqueda se amplía al Registro Nacional, y si tampoco allí se encuentra una familia adecuada, se habilitan instancias como la Convocatoria Pública, que es el paso actual en este caso.

Mitos y realidades de la adopción

Uno de los grandes desafíos para los organismos de adopción es derribar los mitos que persisten en torno al proceso:

“Tengo que estar casado/a para adoptar”: falso. Cualquier persona adulta, casada, en pareja o soltera puede postularse, siempre que cumpla con los requisitos de edad, residencia y se inscriba en el RUAGFA.

“Si tengo hijos biológicos no puedo adoptar”: incorrecto. La ley prevé que se escuche la opinión de los hijos e hijas de la familia adoptante, pero no impide la adopción.

“Ser familia solidaria es lo mismo que adoptar”: no. El programa “Familias Solidarias” brinda cuidado temporal a niños bajo tutela de la SENAF, pero sin posibilidad de adopción.

“Todos los niños en hogares esperan ser adoptados”: tampoco. Muchos están en procesos de revinculación con sus familias de origen o con familiares ampliados.

“La adopción es interminable”: no necesariamente. Los plazos legales fijados por el Código Civil y Comercial rondan un mínimo de 16 meses, aunque pueden extenderse para proteger el interés superior del niño o por falta de familias inscriptas.

La importancia de abrir el corazón

Los organismos judiciales remarcan que adolescentes y grupos de hermanos suelen ser quienes más esperan en el sistema. Mientras que los más pequeños encuentran familias adoptivas más rápido, los chicos y chicas en edad escolar y de secundaria enfrentan mayores obstáculos debido a prejuicios sociales.

Por eso, convocatorias como esta buscan sensibilizar a la comunidad y acercar información clara para que más familias se animen a dar el paso. Adoptar a un adolescente implica acompañar sus desafíos y sueños en una etapa clave de la vida, y sobre todo ofrecerle un horizonte de estabilidad y afecto.

El Juzgado de Familia de Cipolletti subraya que quienes tengan dudas o quieran asesorarse pueden acercarse al RUAGFA de su ciudad. El organismo está para acompañar en cada etapa, derribar temores y brindar orientación para transitar un camino que cambia vidas: la del adolescente que espera y la de la familia que decide adoptar.