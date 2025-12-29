Tras una muerte por botulismo, alertan sobre el riesgo de consumir conservas caseras: las recomendaciones

Salud recordó medidas de prevención para evitar intoxicaciones, luego del fallecimiento de una persona tras ingerir una conserva de elaboración doméstica.

La reciente muerte de una persona en La Pampa por intoxicación con una conserva casera reactivó las advertencias sobre el botulismo , una enfermedad alimentaria poco frecuente pero potencialmente mortal . Desde el área de Salud insistieron en que los productos de origen desconocido y las preparaciones domésticas con escaso control representan el principal riesgo para contraerla.

El botulismo es provocado por la toxina que produce la bacteria Clostridium botulinum. Sus esporas resisten altas temperaturas y proliferan en ambientes sin oxígeno, como los frascos cerrados al vacío. Por este motivo, las conservas con tratamientos térmicos inadecuados o de baja acidez, entre ellas escabeches y preparaciones de carnes de caza, pescados, mariscos y vegetales, están entre los alimentos más peligrosos cuando no son elaborados correctamente.

Los síntomas aparecen habitualmente entre 12 y 36 horas después de la ingesta . Se manifiestan como debilidad general, visión doble, sensibilidad a la luz, pupilas fijas, dificultades para hablar o tragar, estreñimiento, náuseas y vómitos. En los casos más graves, la intoxicación puede derivar en una falla respiratoria.

Los envases no delatan el problema

Una de las características más preocupantes del botulismo es que la toxina no altera el aspecto de los alimentos: los envases no se abultan, no generan olores ni sabores extraños y pueden parecer completamente normales. Por eso, remarcan, no debe confiarse en una inspección visual o sensorial para determinar si una conserva es segura.

Recomendaciones para evitar intoxicaciones

Las autoridades sanitarias insistieron en una serie de cuidados básicos para reducir riesgos:

Evitar el consumo y la compra de conservas sin identificación ni habilitación correspondiente (RNE, RNPA o SENASA).

En preparaciones caseras, respetar tiempos, temperaturas y niveles de acidez según el tipo de alimento y envase.

Utilizar frascos y tapas nuevos, mantener estricta higiene y eliminar tierra o restos vegetales antes de cocinar.

Antes de consumir conservas elaboradas en el hogar, calentarlas al menos entre 10 y 20 minutos a 80°C para inactivar una posible toxina, y una vez abiertas conservarlas en la heladera.

Consultar asesoramiento técnico si se planea producir conservas para consumo frecuente o distribución.

Qué hacer ante síntomas

Ante cualquier signo compatible con intoxicación, se recomendó acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención y evitar complicaciones graves.

Muerte confirmada y allanamientos por conservas caseras

En las últimas horas se encendieron las alarmas sanitarias tras confirmarse la muerte de una mujer de Toay por botulismo. El Ministerio de Salud provincial informó que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán avaló la causa del fallecimiento. Además, se investiga la muerte de una segunda persona posiblemente por la misma causa, aunque hasta ahora no se logró una confirmación diagnóstica definitiva.

La investigación derivó en allanamientos y la clausura de un domicilio ubicado en Moreno e Italia, donde se habrían elaborado conservas caseras vinculadas al brote. También se emitió una alerta sanitaria urgente para evitar el consumo de escabeches de la marca Juli-Mar, que circulaba sin certificación oficial. Según fuentes provinciales, los sistemas de vigilancia continúan activos, pero no se detectaron nuevos casos asociados.

