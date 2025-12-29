Cipo y el mercado de pases: "Nos queremos reforzar con lo que se pueda pagar"

Marcelo Bastías dejó en claro cual es la política del albinegro para sumar jugadores de cara al Federal A 2026.

Como pocas veces se ha visto en los últimos años, los equipos que compiten con Cipo en el Federal A están anunciando refuerzos con mucha anticipación y casi todos los días. Olimpo y Villa Mitre de Bahía Blanca son los que más se movieron y tienen confirmados más de 20 jugadores entre ambos.

También hubo novedades en Deportivo Rincón y otros competidores en la zona sur, por lo que LMNeuquén consultó a Marcelo Bastías, referente del fútbol profesional del albinegro, sobre más movimientos en el mercado de pases.

Además de la continuidad de Daniel Cravero como DT y Facundo Crespo como arquero, el primer refuerzo que ya puso el gancho es Sebastián Jeldres.

"El Chango quiere dos por línea, Delanteros, volantes y centrales", comentó Bastías. Desde la directiva no quieren confirmar ningún nombre sin que esté la firma rubricada, pero se estima que antes de fin de año se confirme la llegada de un marcador central.

bastias 22.jpg

"Estamos hablando con un montón de jugadores, pero muchos están esperando ofertas de la Primera Nacional", agregó el dirigente, que mantiene negociaciones con varios futbolistas.

Una de las virtudes que mostró Cravero junto con la directiva en la previa del torneo pasado fue que, estando lejos de los máximos presupuestos de la categoría, tuvieron creatividad para encontrar nuevos talentos o apostar a jugadores sin tanto nombre que rindieron muy bien.

De hecho Cipo fue el mejor equipo del país en el primer semestre del año, tanto en el juego como en los resultados que lo llevaron a ganar la zona 1 con claridad.

Apoyados en esos desempeños, hoy los futbolistas tienen otros requisitos económicos y eso hace que algunas negociaciones hoy estén lejos, como los casos del volante Matías Páez y el lateral Nicolás Trejo. "En Cipolletti siempre la idea es seguir ordenados y no prometer sueldos altos que después no se van a poder cumplir. En esta dirigencia, más allá de que nos queremos reforzar de la mejor manera, siempre vamos a estar acorde a lo que se pueda pagar", declaró Bastías.

marcelo bastias afa.jpg

Cabe mencionar que en el cierre del año 2024 fueron varios los jugadores que hicieron público la deuda que el club mantenía con ellos y la idea de la actual dirigencia es que eso no vuelva a pasar.

Cambio en el cuerpo técnico

Además de la continuidad del Chango, está confirmado que no sigue como ayudante Gianni Moscone, quien comenzó el año como coordinador de fútbol y después se sumó al grupo de trabajo del Federal A, Su lugar como ayudante de Cravero será ocupado por Alejandro Barbona, que había llegado a comienzo de este año pero decidió dejar el club antes del comienzo del torneo.