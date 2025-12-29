Fue a una visita íntima con su novio preso y la atraparon con algo indebido

Penitenciarios frustraron el ingreso de la sustancia ilícita durante una visita íntima. El episodio derivó en la suspensión del permiso de ingreso de la joven.

Un interno del Complejo Penal 1 de Viedma recibió una visita de su novia y el personal del Servicio Penitenciario Provincial de Río Negro frustró el ingreso de marihuana en una visita íntima . El procedimiento derivó en la suspensión de los permisos de ingreso al penal de la joven visitante.

La situación tuvo lugar en horas de la tarde del viernes 26 de diciembre , cuando una joven de 30 años , con orígenes en Viedma asistió al Complejo Penal para mantener un encuentro íntimo con un interno . Como parte del procedimiento de rutina, se ejecutó un control de pertenencias.

El personal del Servicio Penitenciario revisó dos bolsas de tela con recipientes plásticos y una mochila de color rojo. Fue allí donde se halló un envoltorio de nylon transparente con una sustancia verdosa , presuntamente droga, que estaba oculta entre los objetos personales.

Los agentes procedieron al secuestro de la sustancia ilícita y se efectuaron pericias que arrojaron que se trataba de 37 gramos de marihuana compactada. La identificación del intento de ingreso de la sustancia ilícita vuelve a poner en relieve la eficacia de los controles de seguridad y la rigurosidad de la revisión ante hechos que ponen en riesgo la convivencia dentro de la cárcel.

Marihuana Penal Vdma

Se detectaron 37 gramos de marihuana compactada

De inmediato, el agente a cargo de la requisa informó lo sucedido a un oficial superior, quien constató la veracidad del hallazgo y activó el protocolo correspondiente. La rapidez de la intervención y la coordinación entre los efectivos permitió neutralizar el ingreso sin que la sustancia llegara a circular dentro del penal.

Además, la dirección del establecimiento aplicó la normativa vigente que regula las visitas, al disponer la suspensión de la joven para futuros ingresos. Esta medida se fundamente en el reglamento penitenciario provincial, que establece sanciones claras frente a incumplimientos de los deberes de los visitantes.

Penal 1 de Viedma (4).jpg El secuestro de la marihuana derivó en la suspensión del ingreso de la mujer al Complejo Penitenciario N°1 de Viedma.

Se prohibió la entrada de la mujer al penal

Esta determinación fue notificada a la mujer en el acto y quedó registrada en el acta oficial. El episodio destaca la importancia de los controles exhaustivos en cada ingreso y egreso de la cárcel.

La detección de sustancias prohibidas antes de que accedan los internos del penal, no sólo evita que se vulneren las normas vigentes, sino que también protege la integridad de los internos, mejora la convivencia en el interior del penal y protege a visitantes, internos y trabajadores.

Intento de motín en la cárcel de Cipolletti por el nuevo sistema de requisas a los visitantes

Los familiares y miembros del Observatorio de Derechos Humanos denuncian prácticas invasivas durante las requisas a visitantes del Establecimiento de Ejecución Penal N°5 de Cipolletti. El reclamo apuntó a prácticas abusivas, denigrantes y abuso de poder, especialmente dirigidos hacia mujeres que visitan a los internos del penal.

Ana Calafat, integrante del Observatorio de Derechos Humanos en declaraciones a Canal 7 explicó que las inspecciones vulneran los derechos básicos, que se contradicen con la normativa vigente. Indicó que la modificación de las requisas comenzó en agosto y derivó en múltiples problemas y denuncias.

Cárcel de Cipolletti .JPG Presentaron un hábeas corpus por las denuncias presentadas por los visitantes a la cárcel. Un informe oficial indicó que en julio y agosto se incrementaron los hallazgos de drogas. Archivo

“Las requisas son absolutamente invasivas, degradantes para una mujer, no sólo la hacen desnudar, revisan sus partes íntimas. Exigen tocamientos que están muy ajenos a la normativa vigente” indicó Calafat.

El nuevo método de requisa impone desnudar a las personas y realizar sentadillas

La integrante del Observatorio de Derechos Humanos definió al nuevo sistema de requisa como “retrógrado” que involucra métodos intrusivos, degradantes y que constituyen una falta de respecto a la intimidad de la mujer. Comparó al sistema provincial con sus métodos antiguos con los scanner utilizados en Unidades Penitenciarias del resto del país, que no requieren una invasión en los cuerpos de los visitantes a los establecimientos.

“Las requisas no sólo desnudan a las mujeres y revisan sus partes íntimas, una situación denigrante. Incluso a las mujeres mayores de edad les hacen hacer sentadillas, por eso tanto en Cipolletti como en General Roca han salido descompuestas por la situación vivida” agregó Calafat.

Brutal-ataque-a-un-preso-cipoleño-en-la-cárcel-de-Roca.jpg Las denuncias por el sistema de requisas a los visitantes derivaron en un intento de motín.

El antiguo director del penal de Cipolletti, es la nueva autoridad del Establecimiento de Roca

Calafat explicó que el sistema aplicado en Roca es el mismo que se implementó en el penal de Cipolletti, esto obedecería al cambio del destino del director, Lucas Matamala. El funcionario cumplía funciones como director del Establecimiento de Ejecución Penal n°5 y actualmente fue designado como director del penal de Roca. Esto explicaría la modificación en los sistemas de requisas en las cárceles rionegrinas.

El Observatorio de Derechos Humanos solicitó ingresar al Establecimiento de Ejecución Penal N°5 a raíz de conflictos entre internos y el personal, por la implementación del nuevo sistema de requisas pero fue denegado su acceso al establecimiento.

Tobillera-carcel-de-Cipolletti-página-5.jpg El Observatorio de Derechos Humanos definió al nuevo sistema de requisa como "abusivo y retrógrado". Antonio Spagnuolo

El intento de motín

El problema surgió en la Celda 3 del pabellón C cuando un grupo de internos se enfrentó a los guardias de seguridad y dos internos resultaron heridas leves. Uno de ellos fue trasladado al hospital para recibir asistencia médica.

“Han requisado a niños y niñas, algo que está completamente señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos comunicaron de un protocolo muy similar al de todos los establecimientos del país y no lo objetamos en absoluto. Pero pedimos que el protocolo se cumpla con la normativa vigente y con los tratados de derechos humanos, que el Estado está obligado en primer lugar” concluyó.