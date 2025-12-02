Ampliarán una cárcel para poder alojar más presos

El gobierno provincial lanzó una licitación para construir un nuevo pabellón en la cárcel de Viedma. En principio, alojará a 36 pesos.

El Gobierno de Río Negro anunció la ampliación del complejo penal de Viedma mediante la construcción de un anexo penitenciario en la cárcel con capacidad para 36 internos con la posibilidad de futuras ampliaciones. Para ello lanzó una licitación, cuya apertura de sobres será el 23 de diciembre.

La inversión oficial asciende a 552.532.332 pesos con un plazo de ejecución de 240 días corridos a partir del inicio de obra. Y será financiado íntegramente con recursos provinciales.

El proyecto contempla la construcción de un anexo penitenciario con capacidad para 36 internos, diseñado bajo criterios de funcionalidad, seguridad y posibilidad de ampliación futura.

Weretilneck en el Penal de Roca.jpg El gobernador Weretilneck encabezó una recorrida por la ampliación de la cárcel de Roca. Gobierno Río Negro

La nueva unidad tendrá 240 metros cuadrados de superficie cubierta, desarrollados en una estructura modular rectangular que permitirá, en etapas posteriores, ampliar su capacidad o incorporar nuevos espacios conforme a las necesidades del Servicio Penitenciario Provincial.

En el sector posterior del edificio se ejecutará un bloque de servicios, que incluirá un office de apoyo operativo, cuatro duchas individuales y un baño integral con piletones provistos de seis canillas de agua fría y caliente.

Esta configuración permitirá optimizar los circuitos internos, mejorar las condiciones de higiene y acompañar la reorganización del sistema de alojamiento y tratamiento de personas en contexto de encierro.

Tensión en las visitas por la cárcel

El Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca atravesó un tenso episodio cargado de agresiones, piedras y quema de colchones por parte de los internos. El conflicto se originó por un reclamo por las formas que se estarían realizando las requisas a las visitas. La revuelta motivó el despliegue de todos los guardias del Servicio Penitenciario Provincial que finalmente controlaron la situación.

La medida fue iniciada por las órdenes estrictas que se dispusieron en las requisas para el ingreso de visitantes del penal. La disposición del titular de la cartera de Seguridad, Daniel Jara permitió obtener resultados inmediatos con el secuestro de estupefacientes y otros elementos como celulares que tienen prohibido el ingreso.

a revuelta que motivó la intervención de la totalidad de los guardias del Servicio Penitenciario, quienes actuaron bajo las directivas del titular de la cartera de Seguridad. Aunque hubo momentos críticos tanto dentro como fuera del predio, el personal logró restablecer el orden sin heridos entre la población carcelaria y resguardando la integridad de quienes trabajan allí.

“Ese avance en los controles molestó a algunos sectores del penal y este lunes, poco después del mediodía, ese malestar estalló cuando un grupo de internos inició insultos, agresiones y se negó a regresar a sus sectores” indicaron en un comunicado.

Se reforzó la custodia y, finalmente, el intento de motín se resolvió luego de varias horas. No hubo heridos.