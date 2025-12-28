Ardieron más de 1800 hectáreas de campo cerca de Viedma y señalan al presunto culpable

Productores apuntan a los responsables de un establecimiento que realizaban quemas un día de mucho viento. Desde el gobierno hablaron de "negligencia humana".

Más de 1.800 hectáreas de campo y chacras ardieron en Monte Bagual, un paraje rural ubicado a 70 kilómetros de Viedma.

Un incendio rural desatado en la zona de Monte Bagual, un paraje ubicado a unos 70 kilómetros al oeste de Viedma , afectó más de 1800 hectáreas de campo y chacras donde cultivan distintas especies agrícolas y produce ganado vacuno. De hecho se supo que algunos crianceros debieron trasladar animales para evitar que perezcan entre el humo y las llamas.

El siniestro se inició el martes 23 en medio de un fuerte viento y hay firmes sospechas de que fue un hecho provocado quemas planificadas que se fueron descontrol. Apuntan directamente a gente que se encuentra en el establecimiento Los Duraznos , informó noticiasnet.com.ar.

Las llamas avanzaron velozmente a causa de las intensas ráfagas , por lo que tuvieron que acudir Bomberos de distintos puntos de la zona y también personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), cuya central se encuentra en General Conesa.

Incendio Monte Bagual

Pero ante la magnitud que había alcanzado el fuego el Gobierno provincial informó que había desplegado un esquema de combate “apoyado en tecnología de última generación”, con el uso de Inteligencia Artificial, monitoreo satelital y simuladores que permiten anticipar el avance del fuego y mejorar la toma de decisiones en el territorio.

La Provincia incorporó estas herramientas como parte de un proceso sostenido de modernización del sistema de prevención y combate de incendios, que incluye inversión en equipamiento, capacitación permanente y el fortalecimiento de las capacidades operativas del SPLIF para intervenir en escenarios de alta complejidad.

"Negligencia humana"

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó el uso de estas herramientas y lamentó que el incendio tuviera origen en una “negligencia humana” y no en una causa natural. Señaló que el impacto del siniestro es profundo, con pérdidas sobre alambrados, pasturas, infraestructura, montes naturales, fauna nativa y bienes productivos, afectando directamente a productores y familias de la zona.

Este domingo desde el mismo gobierno se informó que el incendio en esa región había sido contenido y se encuentra bajo monitoreo permanente con algunos focos activos dentro del área ya quemada.

Se destacó en este sentido que continúan las tareas de enfriamiento en distintos sectores, con recorridas permanentes y guardia de cenizas a cargo de brigadistas del SPLIF y Bomberos Voluntarios de la región, con el objetivo de consolidar el perímetro. El área permanece bajo monitoreo permanente mediante herramientas tecnológicas que permiten anticipar el comportamiento del fuego y prevenir posibles rebrotes.

Quemas prohibidas y denuncia de damnificados

Desde el 13 de noviembre rige en la provincia la prohibición de quemas. En el decreto provincial 1104/2025, firmado por el gobernador Albero Weretilneck, se declaró la emergencia ígnea, justamente, por la sequía que se registra en amplios sectores del territorio.

La medida establece no se debe encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza. Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego en ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

De acuerdo a lo que informó el mismo medio de la capital rionegrino, un abogado en represetnación varios vecinos perjudicados presentó una denuncia penal para que se investigue el siniestro y si hubo responsables.