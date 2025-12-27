El daño es enorme: fuego descontrolado por una quema ilegal arrasa campos y montes nativos

Una quema no autorizada provocó un incendio que ya arrasó más de 1.750 hectáreas en Guardia Mitre, en plena Emergencia Ígnea en Río Negro.

Un incendio de gran magnitud provocado por una quema de pastizales no autorizada mantiene en vilo a la zona rural de Guardia Mitre , a la altura del kilómetro 25 de la Ruta Nacional 250 , donde ya se registran más de 1.750 hectáreas afectadas . El foco, que se inició el martes 23 en plena Emergencia Ígnea y bajo condiciones climáticas extremas, continúa descontrolado , con al menos tres frentes activos , lo que dificulta seriamente las tareas de contención.

Según el informe técnico del SPLIF (Delegación General Conesa ), el origen del incendio fue negligente y se vincula directamente al accionar humano . De acuerdo a la denuncia presentada por productores de la zona, el fuego se habría iniciado en un establecimiento rural ubicado sobre la vera del río Negro , dentro de la jurisdicción de Guardia Mitre, durante tareas de limpieza realizadas con fuego sin autorización. Impulsadas por el viento, las llamas y cenizas cruzaron el cauce del río , alcanzaron islas linderas y se dispersaron rápidamente hacia distintos sectores, incluso avanzando en dirección a Cubanea .

El avance del fuego generó daños severos y aún no cuantificados . Las llamas arrasaron con montes naturales, pasturas implantadas , sembradíos, alambrados perimetrales, corrales, galpones, herramientas, tendidos eléctricos de alta potencia , además de bosques autóctonos y fauna nativa . También puso en riesgo directo la salud y la vida de habitantes de Guardia Mitre y de zonas rurales cercanas, muchas de ellas reunidas con sus familias en la previa de las celebraciones navideñas.

La gravedad del hecho motivó la presentación de una denuncia penal, en la que se solicitó que se investigue la posible responsabilidad de los presuntos involucrados, que se incorporen los informes técnicos del SPLIF y que se dispongan medidas probatorias para determinar con precisión cómo se originó el foco ígneo. El planteo judicial remarca que los daños materiales y ambientales no pueden dimensionarse plenamente mientras el incendio continúe activo.

incendio guardia mitre 2 El incendio comenzó por la quema de pastizales de forma ilegal y no autorizada en un campo privado. Gentileza

Un operativo de gran despliegue

En el combate del incendio trabajan brigadistas del SPLIF Conesa y SPLIF Beltrán, Bomberos Voluntarios de Guardia Mitre, Viedma y Las Grutas, con el apoyo de Vialidad. Además, se encuentran en camino refuerzos del SPLIF El Bolsón y SPLIF Bariloche, que se sumarán al dispositivo desplegado en las próximas horas.

Las tareas se desarrollan bajo monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, que son extremadamente desfavorables. Continúa el índice de peligrosidad extremo, con altas temperaturas y alerta por fuertes ráfagas de viento, un combo que favorece el comportamiento errático y violento del fuego.

La postura del Gobernador: “No fue un accidente, fue negligencia”

Ante la magnitud del siniestro, el gobernador Alberto Weretilneck fue categórico. A través de sus redes sociales, afirmó: “No fue un accidente, fue negligencia” y remarcó que el incendio ocurrió en plena emergencia ígnea y con condiciones climáticas extremas.

“El daño ambiental y productivo es enorme. Y lo más grave: se puso en riesgo la vida de personas”, sostuvo el mandatario, al tiempo que valoró el trabajo de brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de apoyo que “trabajan sin descanso para contener el fuego”.

incendio guardia mitre 3 El Gobernador de Río Negro confirmó que colaborarán con la Justicia para que se investigue el hecho. Gentileza

Weretilneck fue contundente respecto a las responsabilidades: “En Río Negro está absolutamente prohibido encender fuego. No es una recomendación. Es una obligación. Una imprudencia en este contexto puede terminar en una tragedia irreparable”. Y agregó: “Vamos a acompañar la investigación para que se determinen responsabilidades y se actúe con todo el peso de la ley. Cuidar la provincia es una responsabilidad de todos, y empieza por cumplir las normas”.

Emergencia Ígnea vigente en toda la provincia

El Gobierno provincial recordó que en todo el territorio rionegrino rige la Emergencia Ígnea, por lo que está terminantemente prohibido encender fuego al aire libre bajo cualquier modalidad. Las autoridades insisten en que la mayoría de los incendios tiene origen humano y que cualquier descuido, por mínimo que parezca, puede derivar en consecuencias irreparables para las personas, la producción y el ambiente.

Mientras el incendio en Guardia Mitre continúa activo, el caso vuelve a encender una alerta en plena temporada, la negligencia en contextos extremos no solo destruye territorio, también pone vidas en peligro.