Recomendaciones para el uso del agua en días de calor extremo

Aguas Rionegrinas difundió una serie de consejos para garantizar el abastecimiento del servicio de agua potable. Cipolletti, en días de calor extremo, triplica el consumo recomendado.

La llegada del verano, las altas temperaturas y el uso del agua para refrescarse motivó a Aguas Rionegrinas a difundir una serie de recomendaciones para reforzar el uso responsable del agua potable en toda la provincia de Río Negro. El objetivo es garantizar que el servicio de manera equitativa a todos los hogares y que esté disponible cuando más se lo necesita.

La empresa estatal monitorea con atención el consumo de agua potable en el Alto Valle , donde el verano exige esfuerzos adicionales. Cipolletti y Fernández Oro , que comparten suministro en forma solidaria , son un punto crítico: en verano, Oro refuerza a Cipolletti; en invierno, la ecuación se invierte.

Según los registros de ARSA, el consumo en Cipolletti ronda los 1.000 litros por persona por día , más del triple de lo recomendado por los estándares internacionales. “ La OMS establece 300 litros por usuario por día. Nosotros estamos en 1.000 ”, confirmó Iud. En ese volumen también se incluyen las conexiones no registradas, clandestinas y las pérdidas en la red.

La cifra anticipa lo que será una temporada de fuerte presión sobre el sistema. En los meses de calor, las plantas potabilizadoras trabajan al límite para responder a la demanda, mientras los patrones de consumo, riego desmedido, llenado de piletas, lavado de veredas, incrementan la exigencia.

Priorizar el consumo esencial del agua

La empresa estatal encargada del suministro de agua remarcó la necesidad de priorizar el consumo esencial durante días de calor intenso. Esto significa destinar el agua para la hidratación, higiene personal y las necesidades básicas del hogar.

Por eso las recomendaciones de Aguas Rionegrinas apuntan a evitar el uso ocioso del agua, como sucede con el riego excesivo, el lavado de veredas o el llenado de piletas, fundamentalmente en horarios de mayor consumo, cuando el sistema trabaja al límite de su capacidad.

Recomendaciones para el cuidado del agua durante los días de extremo calor

“Cada gesto cuenta. El uso responsable del agua es una tarea compartida y permite atravesar mejor esta temporada de altas temperaturas, cuidando un recurso tan valioso para toda la comunidad” indicó el comunicado.

La empresa recordó que cada acción individual impacta de manera directa en el funcionamiento general del servicio. Por lo que el cuidado del recurso depende de la responsabilidad colectiva que permita atravesar de la mejor manera el verano.

Finalmente, Aguas Rionegrinas informó que continúa reforzando el servicio para acompañar la demanda, y puso a disposición sus canales de contacto ante dudas o inconvenientes, a través de WhatsApp al 2920 402808 o la línea gratuita 0800 999 24827.

Tras la denuncia de contaminación, avanzan las obras para el agua potable

Aguas Rionegrinas avanza con su plan de obras en Paso Córdoba, General Roca para mejorar el servicio de agua potable en el sector. Finalizó la construcción de la cisterna de decantación y comenzó el acondicionamiento del suelo para la sala de máquinas que alojará tres bombas destinadas a presurizar la red.

El proyecto forma parte del programa provincial orientado a mejorar la calidad del servicio y garantizar el abastecimiento en la zona sur de General Roca. Los vecinos de Paso Córdoba había denunciado que el agua de sus hogares está contaminada ya que presenta un color oscuro, olor desagradable y residuos aceitosos.

La construcción de la cisterna se realizó con placas de hormigón moldeado e hidrófugo con una capacidad de 75 mil litros de líquido. La obra se llevó adelante en los plazos estimados, que fueron 45 días corridos. Por esta razón, el Gobierno de Río Negro también se encuentra en ejecución de la cañería manifold, una pieza fundamental para el sistema de bombeo del agua y garantizar la presión necesaria para la comunidad de Paso Córdoba.

Distribución de bidones de agua potable para los vecinos del sector

Mientras se llevan adelante estas tareas, Aguas Rionegrinas mantiene un esquema de distribución continua de agua potable, con el fin de cumplir con los compromisos asumidos con los vecinos para garantizar el suministro a todas las familias del sector.

Además, el Departamento Provincial de Agua (DPA) llevó adelante muestreos de control en diferentes puntos de la red, seleccionados por los propios vecinos, con el objetivo de monitorear los avances en la calidad del agua.

Como parte del operativo para garantizar la calidad del agua potable en el barrio, la empresa informó que se realizaron 130 limpiezas de conexiones domiciliarias, en el marco de las acciones de mantenimiento y saneamiento que acompañan el desarrollo de la obra.