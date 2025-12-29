¿Mala praxis en Cipolletti? Fuerte denuncia por la muerte de una perra tras una cirugía en la veterinaria

La mujer acusa a una veterinaria de Cipolletti por presunta negligencia tras una cirugía. Afirma que ya inició pasos para reclamar por la vía legal.

Belén Leiva publicó en redes sociales una denuncia que generó impacto en Cipolletti . Contó que llevó a Maitena el 25 de diciembre a una veterinaria de calle Saavedra porque era la única abierta durante el feriado. Su perra, de 13 años, cursaba una infección uterina que, según relata, requería cirugía, pero se encontraba en buen estado general pese al decaimiento.

En su publicación afirmó que Maitena fue devuelta en un estado que describió como inhumano. Dijo que esperaba una recuperación acorde a lo que conocía sobre cuadros infecciosos, pero que la perra volvió "moribunda" . Convocó a otros dueños a enviarle información y asegura haber recibido numerosos mensajes relatando episodios parecidos vinculados al mismo lugar.

Según consta en la certificación de actuaciones judiciales presentada ante la Comisaría 32°, Belén formalizó una denuncia penal tras la muerte de Maitena. En el documento afirma que llevó a la perra el 25 de diciembre a una veterinaria ubicada en la zona de Castelli y Saavedra , donde quedó internada por una infección uterina que —de acuerdo a su relato— requería cirugía urgente.

En la denuncia figura que el costo total informado para intervenir y mantener internada a la perra fue de un millón de pesos, monto que incluyó la operación y los gastos de internación. También se detalla que la transferencia del pago se realizó el 26 de diciembre por la mañana, condición solicitada por el establecimiento para avanzar con la cirugía.

denuncia perra mala praxis maitena

El documento señala que, luego de la intervención, Belén no recibió precisiones sobre el estado clínico de Maitena hasta que, horas más tarde, le comunicaron que la perra debía pasar la noche en la veterinaria por encontrarse “muy delicada”. En la presentación también consta que, ante la falta de información, un familiar se acercó personalmente el 27 de diciembre para saber cómo estaba, y que allí le informaron que la operación había sido “complicada” y que la perra presentaba otras patologías, algo que generó sospechas porque no habían mencionado problemas previos al procedimiento.

El texto judicial continúa señalando que el 28 de diciembre le informaron que Maitena estaba para el alta, aunque no se encontraba del todo bien, y que al retirarla Belén consideró que la condición física de la perra era peor que al momento del ingreso. Según la denuncia, Maitena murió en su casa unas tres horas después.

El crudo relato

En diálogo con LM Cipolletti, Belén explicó que sintió una falta de comunicación constante una vez que Maitena quedó internada. Asegura que transfirió un millón de pesos para cubrir cirugía e internación, pero que pasaron más de 24 horas sin recibir novedades precisas. Agregó que luego le informaron que surgieron complicaciones posoperatorias, aunque sin detalles sobre la evolución.

También afirmó que consultó si iban a seguir cobrando la internación porque no contaban con más dinero y que le respondieron que todo estaba incluido en el monto pagado. El domingo 28 le comunicaron que Maitena estaba mejor y podían retirarla.

Mala praxis perra maitena_16x9

En su casa la situación se agravó de inmediato. Contó que Maitena expulsó espuma por la boca y murió tres horas después. Sostuvo que intentó comunicarse por la línea de urgencias, pero que no obtuvo respuesta. Aseguró que recién al día siguiente consiguió hablar con la veterinaria y les informó que iniciaría acciones legales.

Repercusiones en redes sociales y convocatoria

Tras su publicación, Belén indicó que recibió mensajes de personas que afirman haber atravesado situaciones con características similares. Según menciona, varios de esos relatos señalan problemas durante los feriados, internaciones urgentes y falta de comunicación. A partir de esos testimonios, comenzó a reunir información para una presentación ante el Colegio de Veterinarios.

Belén sostiene que no logró acceder a la historia clínica de Maitena pese a solicitarla. Afirma que solo obtuvo el nombre y apellido de la profesional responsable, pero no documentación que detalle cirugía, evolución ni tratamientos. Dijo que esa falta de información reforzó su decisión de recurrir a las instancias legales.

belen perra mala praxis maitena

La perra convivió 13 años con su familia. Belén, que afirma ser enfermera al igual que su madre y tener experiencia en el cuidado de animales, asegura que la atención recibida no se corresponde con lo que sabe sobre la evolución de infecciones en mascotas. Insiste en que Maitena tenía una afección tratable y que hubo negligencia.

La afectada está avanzando en una convocatoria pública para reunir pruebas y testimonios de casos similares en el mismo lugar. Su objetivo es que se analicen los episodios relatados por otros dueños y determinar si existe un patrón de atención que amerite una investigación más amplia.

Sostiene que continuará reclamando porque considera que “la muerte de Maitena no debe quedar sin respuestas”. Busca que se esclarezcan las circunstancias del caso y que se garantice que otros dueños no atraviesen la misma situación.