Seguirá preso el acusado de colaborar en el doble crimen del barrio San Lorenzo

Alejandro Meme Vega imputado por el hecho volvió a pedir prisión domiciliaria por problemas de salud. Pero nuevamente fue desestimado.

Se realizó este martes una nueva audiencia de revisión de la medida cautelar donde la defensa particular de Alejandro Meme Vega , el hombre de 43 años de edad imputado como partícipe necesario del doble crimen del barrio San Lorenzo de Cipolletti , donde dos hombres murieron en un pavoroso incendio intencional.

A fines de noviembre Vega fue acusado formalmente y quedó en prisión preventiva por el término de 4 meses. Sin embargo quería que le otorgaran la prisión domiciliaria, pero la jueza de la causa no hizo lugar al pedido.

Se trata del segundo magistrado que confirma la disposición de la jueza de Garantías que en noviembre ordenó la prisión preventiva por el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación.

Incendio Barrio San Lorenzo 4 Personal de Bomberos apagó el incendio en la casa del barrio San Lorenzo, donde murieron dos hombres. Guillermo Uribe

Entre sus argumentos, la jueza señaló que la morigeración de una medida cautelar debilita los controles del Estado sobre esa medida, y que se tiene en cuenta la situación de salud del imputado brindando la asistencia médica necesaria. Sumó que la prisión domiciliaria tampoco garantiza que tendrá mayores cuidados médicos.

Además, añadió que no se presentó hasta el momento por parte de la defensa algún certificado médico que indique la imposibilidad de cumplir la prisión preventiva por un determinado diagnóstico.

Por su lado, el fiscal del caso señaló que es esencial mantener la privación de la libertad por resguardo de los testigos, personas en estado de alta vulnerabilidad.

Se encuentra en una comisaría

Acerca de la modalidad de la detención, la jueza reiteró el traslado a una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial ya que aún se encuentra alojado en una comisaría.

El imputado está acusado por su participación necesaria en el doble homicidio de Juan Aníbal Seferino Cuerda y Pablo Franco Davies, ocurrido el 17 de noviembre en una vivienda que fue incendiada en el barrio San Lorenzo.

Según la hipótesis de la parte acusadora, Vega le brindó alojamiento Kevin Chávez (30), al supuesto autor antes y después del hecho, y le prestó el vehículo en el que se movilizó. Chávez también se encuentra detenido en prisión preventiva también por cuatro meses.

Un vínculo los incrimina

Chávez y Vega tenían un vínculo cercano. De hecho quedó corroborado que el supuesto autor del doble crimen vivía en la casa de su consorte de causa. El día del hecho utilizó un auto de Vega para ir, apuñalar a Davis once veces y luego iniciar el incendio de la casa ubicada en la calle Río Gallegos 174, donde los alojaba a bajo precio, dado que no carecía de luz y gas, lo que marca la precariedad del alojamiento. Eran pasajeros que se encontraban en situación de calle y con problemas de consumo de drogas, un elemento que sobrevuela por toda la causa. Los vecinos contaron que eran frecuentes los gritos y peleas.

Kevin Chávez 2 Kevin Chávez fue imputado por ser el autor del doble crimen del barrio San Lorenzo. Estuvo prófugo cerca de 10 días y se entregó en Cinco Saltos. Gentileza

El móvil de la masacre no está aún claro. Una hipótesis indica que Vega tenía conflictos con Cuerda y otras persona que allí albergaba y que pretendía adueñarse de la propiedad.

Uno de los testigos expresó que días antes del fatal incidente hubo un conflicto por drogas, lo que podría explicar el posible móvil. Pero otro hombre que también se alojaba en el lugar explicó que Chávez había intentado robarle una bicicleta y que Cuerda salió en su defensa, por lo que se desató un enfrentamiento a golpes en el que el acusado extrajo un cuchillo para agredirlos. Sin embargo resultó herido en un dedo y al retirarse les advirtió que volvería y les “quemaría todo”.