Dolor por la muerte de un Veterano de Malvinas de Cipolletti en un impactante choque sobre la Ruta 3

La víctima falleció tras chocar de frente contra un camión en Buenos Aires. Su auto se incendió y la noticia conmociona a los héroes de guerra locales. Rodrigo Buteler y el Club Cipolletti lamentaron su muerte.

La comunidad de Cipolletti se despertó este domingo con una noticia desgarradora. Osvaldo Daniel Ramírez , un reconocido vecino de 66 años y Veterano de la Guerra de Malvinas , perdió la vida en un brutal siniestro vial ocurrido este sábado sobre la Ruta Nacional 3 , a la altura del kilómetro 251, cerca de la localidad bonaerense de Cacharí .

El accidente se produjo alrededor de las 13:30 , en un momento donde las condiciones climáticas eran adversas. Según informaron fuentes policiales, una intensa lluvia azotaba la zona, dejando una peligrosa capa de agua sobre el asfalto que habría sido determinante en el desenlace fatal .

Ramírez circulaba a bordo de una SUV Renault Duster blanca cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionó de manera frontal contra un camión térmico . El impacto fue de tal magnitud que el vehículo menor comenzó a incendiarse de forma inmediata.

Pese al rápido despliegue de los Bomberos Voluntarios de Cacharí y del personal médico del Hospital Casellas Solá, nada se pudo hacer por el conductor rionegrino. Ramírez no logró salir del habitáculo y falleció calcinado dentro del rodado, que fue consumido por las llamas en cuestión de minutos.

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Conmoción por la pérdida de un héroe local

La identidad de la víctima fue confirmada horas más tarde, generando un profundo impacto en el Centro de Veteranos de Malvinas de Cipolletti y entre sus allegados. Ramírez era un hombre respetado en la ciudad, cuya historia de vida estaba marcada por su servicio a la patria.

La causa ha sido caratulada preventivamente como "Homicidio Culposo" y quedó radicada en la UFI 6 de Azul, a cargo de la fiscal Paula Serrano. Mientras tanto, la Ruta 3 permaneció cortada durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica, quienes buscan determinar si el "aquaplaning" por la lluvia fue el factor que desencadenó el cruce de carril.

El último adiós a un sobreviviente del Crucero General Belgrano

La noticia causó un profundo pesar en la Dirección Provincial de Veteranos de Guerra de Malvinas de Río Negro, desde donde emitieron un sentido comunicado para despedir al "camarada y héroe de la Patria". Daniel Ramírez, nacido en San Lorenzo, Santa Fe, había adoptado a Cipolletti como su hogar, donde vivía junto a su esposa y sus dos hijos.

Su historia con la soberanía argentina comenzó a los 15 años, cuando se alistó en la Armada para especializarse en electrónica y radares; un camino que, a los 21 años, lo llevaría a formar parte de la dotación del Crucero ARA General Belgrano. Ramírez fue uno de los valientes sobrevivientes del histórico hundimiento, una marca de honor que llevó con orgullo durante toda su vida en nuestra ciudad.

"Nuestras condolencias a la familia y amigos. QEPD camarada Héroe de la Patria", comunicaron allegados en redes sociales.

Rodrigo Buteler lamentó la muerte del cipoleño en la Ruta 3

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, lamentó la muerte de Ramírez y escribió una palabras para despedirlo en redes sociales. "Con mucha tristeza despedimos a Daniel Ramírez, veterano de Malvinas y vecino de Cipolletti, quien falleció trágicamente. Daniel fue parte de la Armada Argentina y sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano", comunicó en sus cuentas oficiales.

Y agregó: "Hoy acompañamos a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos y a todos los que compartieron su camino. Gracias por tanto, Daniel. Tu historia y tu ejemplo quedan para siempre en nuestra ciudad. QEPD"

El Club Cipolletti despidió a Osvaldo Ramírez

Desde el Albinegro emitieron un comunicado tras conocerse la noticia de la muerte de Osvaldo Daniel Ramírez. El club de la ciudad publicó en sus redes sociales un mensaje dedicado a su familia.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Daniel Ramírez, padre de nuestro arquero categoría 2010, Tomás Ramírez, y colaborador de nuestras divisiones formativas", comenzaron. Y agregaron: "Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento".

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Además, comunicaron que se suspende el partido que iba a disputar la categoría ante el Club San Martín.