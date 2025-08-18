En fotos: homenajearon en Cipolletti a los ex soldados continentales de Malvinas en una jornada histórica

El Gobierno provincial encabezó un acto en el que se oficializó la afiliación voluntaria a IPROSS. Se entregaron medallas y certificados honoríficos.

En una ceremonia cargada de emoción y memoria, el Gobierno de Río Negro rindió homenaje a los ex soldados continentales que estuvieron bajo bandera durante la Guerra de Malvinas . El acto se desarrolló en Cipolletti y coincidió con el aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín .

El evento fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck , junto al intendente local, Rodrigo Buteler , y contó con la presencia de familiares, autoridades provinciales y de la comunidad.

El homenaje responde a un reclamo histórico que los ex soldados continentales sostuvieron durante décadas. En la jornada se anunció que podrán afiliarse de manera voluntaria a la obra social provincial IPROSS , ampliando su cobertura sanitaria como parte de esta política de reparación.

Los ex combatientes recibieron medallas y certificados honoríficos en reconocimiento a su aporte durante la guerra, en un gesto que buscó saldar una deuda pendiente del Estado.

Palabras de las autoridades

Weretilneck destacó el valor de quienes estuvieron dispuestos a dar la vida por la Patria: "En los grandes países del mundo, quien da la vida por su bandera o quien ofrece dar la vida por su Patria es un ciudadano que está por arriba de todos nosotros", expresó.

También reafirmó la vigencia de la causa Malvinas: "La lucha por Malvinas no ha terminado. Y lo que no nos puede volver a pasar es ni el olvido ni la indiferencia".

Por su parte, el intendente Buteler subrayó la trascendencia del reconocimiento: "Esta iniciativa del Gobierno Provincial tiene que ver con el respeto hacia la historia, la identidad y la pertenencia nacional, valores fundamentales para la construcción del futuro".

Voces de los ex soldados

El presidente de la Asociación Civil Veteranos de Guerra Continentales Malvinas Argentinas, Jorge Urra, agradeció el gesto del Gobierno provincial y remarcó el liderazgo de Weretilneck para concretar esta reparación histórica. Cerró con una reflexión que ligó la jornada con la historia patria: "Como dijo el General San Martín, no hay mejor dilema que la paz entre hermanos".

A través de la Secretaría General, el Gobierno de Río Negro consolidó una política pública que busca fortalecer la identidad provincial en torno a la memoria, la justicia y el reconocimiento a quienes ofrecieron lo más valioso por la Nación.

Del acto participaron también el secretario general de la Gobernación, Nelson Cides, y el legislador provincial, Lucas Pica.

