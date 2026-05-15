Lanzaron un plan para proteger a la Ranita de Valcheta, una especie única en Río Negro al borde de la extinción

Se presentó el plan de acción 2026-2030 para conservar una de las especies que habita la Meseta de Somuncurá. El proyecto incluye un trabajo conjunto con las comunidades locales.

La Provincia de Río Negro participó en el primer taller para delinear las estrategias para proteger a la Ranita de Valcheta , una especie en peligro crítico de extinción que habita la Meseta de Somuncurá . El proyecto contempla restauración ambiental, ampliación de áreas protegidas y un trabajo conjunto con comunidades locales.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro acompañó el primer taller de validación del Plan de Acción 2026-2030 para la conservación de la Ranita de Valcheta, una de las especies más emblemáticas y amenazadas que lucha por sobrevivir . La iniciativa es impulsada por la Fundación Somuncurá y reúne a organismos científicos, técnicos y actores territoriales para definir estrategias de preservación a largo plazo.

El encuentro marcó el inicio de un proceso participativo orientado a consolidar medidas de protección para esta especie endémica de la Patagonia. Durante la jornada se avanzó en la construcción y revisión de acciones vinculadas a la restauración de hábitats , el monitoreo ambiental y el fortalecimiento de corredores ecológicos en distintos sectores de la región.

El nuevo plan también contempla la ampliación y creación de áreas protegidas, con el objetivo de garantizar condiciones de conservación permanentes para la ranita y otras especies nativas. Además, propone profundizar el trabajo articulado con pobladores rurales, escuelas, guardaparques e instituciones científicas que desarrollan tareas de investigación y educación ambiental.

ranax Se trata de una especie única en Río Negro.

Entre las metas planteadas figuran la recuperación de ambientes degradados, la reintroducción de ejemplares en hábitats restaurados y la promoción de prácticas productivas sostenibles. Desde la organización señalaron que la participación comunitaria será uno de los pilares centrales para consolidar políticas de conservación en la Meseta de Somuncurá.

La Ranita de Valcheta, una especie que lucha por sobrevivir

La Ranita de Valcheta es considerada una especie en peligro crítico de extinción y su preservación se transformó en un desafío ambiental de relevancia internacional. En los últimos años, distintos programas permitieron recuperar ecosistemas dañados, controlar amenazas sobre la fauna nativa y fortalecer las poblaciones silvestres en su entorno natural.

rana Se presentó el primer taller de validación del Plan de Acción 2026-2030 para proteger la Ranita de Valcheta.

El trabajo científico desarrollado en la región recibió recientemente un fuerte respaldo internacional. El investigador del CONICET y presidente de la Fundación Somuncurá, Federico Kacoliris, obtuvo el prestigioso Whitley Award, conocido mundialmente como el “Oscar Verde”, por su labor en la protección de la Ranita de Valcheta y la mojarrita desnuda.

El reconocimiento destacó las tareas impulsadas de manera conjunta entre científicos, comunidades locales y el Gobierno provincial. Entre las acciones valoradas figuran los proyectos de restauración ecológica, monitoreo ambiental, educación territorial y recuperación de especies nativas en ambientes naturales de la Patagonia.

ranaxxx Es una especie que lucha por sobrevivir en el territorio provincial.

La Meseta de Somuncurá constituye una de las áreas naturales más extensas y singulares del país. Su aislamiento geográfico permitió el desarrollo de fauna exclusiva adaptada a condiciones extremas, convirtiendo a la región en un sitio estratégico para la conservación de la biodiversidad argentina y el estudio científico de especies endémicas.

En ese contexto, el Gobierno de Río Negro ratificó la continuidad de políticas públicas vinculadas a la conservación ambiental, a través de acuerdos con organizaciones especializadas y programas orientados al turismo de naturaleza, la investigación científica y la generación de empleo asociado al cuidado del ambiente.