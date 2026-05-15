Investigan dos casos sospechosos de rubéola en bebés: qué revelaron los estudios

Se trata de dos bebés que nacieron prematuros y permanecen internados en el Hospital. La sospecha activó un protocolo interno.

El Ministerio de Salud de Río Negro comenzó una investigación por dos casos sospechosos de rubéola en bebés recién nacidos. Las alarmas comenzaron en el hospital Francisco López Lima de General Roca , ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad.

La cartera sanitaria informó que a través de la Coordinación Provincial de Epidemiología comenzó el seguimiento a los dos casos sospechosos de rubéola congénita en dos bebés que permanecen internados en el servicio de Neonatología del nosocomio roquense.

A partir de la identificación de los casos sospechosos se llevó adelante un protocolo interno con el entorno directo de los menores de edad. El procedimiento identificó a las personas más cercanas que estuvieron en contacto con los bebés y los aisló preventivamente.

Frente a las versiones preliminares, las autoridades sanitarias precisaron que las madres de ambos niños, así como su entorno familiar directo, cuentan con el esquema de vacunación completo. Dado que los bebés habitaban un contexto inmunizado, la probabilidad estadística de la confirmación del virus disminuye notablemente.

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Ambos bebés cuentan con el esquema de vacunación completo

Las autoridades informaron que ya se enviaron las muestras biológicas al laboratorio de referencia provincial del Ministerio de Salud. Además, comunicó que los análisis dieron resultado negativo y serán corroborados en el laboratorio de referencia nacional para su investigación definitiva.

El referente de Epidemiología del nosocomio roquense, Gonzalo Crombas, explicó que la sospecha médica se dio en el marco de una pesquisa médica de rutina (denominada protocolo TORCH) que se realiza habitualmente a recién nacidos que presentan características clínicas particulares, tales como bajo peso o malformaciones, y no por una sospecha directa o sintomatología evidente de la enfermedad.

"Queremos llevar tranquilidad, por el momento son solo casos sospechosos en estudio. Como efectores de salud, nuestra obligación es activar los protocolos preventivos de forma inmediata. Los bebés y sus madres se encuentran bajo aislamiento sanitario preventivo y el entorno familiar está siendo monitoreado de cerca", señaló Crombas.

Hospital General Roca Francisco Lopez Lima.jpg Los bebés permanecen internados en el servicio de neonatología del Hospital Francisco López Lima. Archivo

La importancia la vacunación

Si bien Argentina no registra casos autóctonos de rubéola ni sarampión desde hace años, la aparición de sospechas clínicas activa de forma automática las alertas del sistema sanitario para evaluar el estado inmunológico de la población.

En los adultos y niños, la rubéola suele presentarse como una afección leve (fiebre y erupciones en la piel). Sin embargo, el riesgo mayor radica en la contraída durante el embarazo, ya que puede provocar complicaciones graves en el bebé en gestación, como malformaciones congénitas o hipoacusia.

Por este motivo, el Ministerio de Salud de Río Negro recuerda que la herramienta de prevención más eficaz y solidaria es la vacuna, la cual genera el denominado "efecto rebaño" para proteger a quienes no pueden recibirla, como las personas gestantes.

rubeola Los casos de rubéola no se registran hace años en Argentina.

Esquema de vacunación vigente (Triple Viral):

A los 12 meses (1 año): Primera dosis.

Entre los 15 y 18 meses: Refuerzo (según la actualización del calendario).

A los 5 años: Refuerzo para aquellos niños nacidos antes de mediados de 2024 que deban completar esquema.

Se insta a los vecinos y vecinas a acercarse a cualquier vacunatorio o centro de salud de la provincia con el carnet para revisar los esquemas de toda la familia y aplicar de forma gratuita las dosis pendientes.