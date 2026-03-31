Malvinas 44 años después: qué actividades habrá en Cipolletti y toda la provincia

Este 2 de abril, en Cipolletti se llevará adelante el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Enterate dónde y a qué hora participar.

El jueves 2 de abril se llevará adelante el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Este jueves 2 de abril, Cipolletti será uno de los escenarios centrales de la conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , una fecha profundamente arraigada en la memoria argentina. A 44 años del conflicto bélico, la ciudad convocó a vecinos, instituciones y veteranos a participar del acto oficial .

La actividad se enmarca en una agenda más amplia que se desplegará en toda la provincia de Río Negro , con vigilias, actos centrales, propuestas culturales y encuentros comunitarios que buscan rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional y mantener viva la memoria histórica.

En Cipolletti, la convocatoria apunta a una participación amplia de la comunidad. El acto oficial comenzará a las 10 en la Plaza Malvinas, un espacio simbólico que cada año reúne a excombatientes, familiares, autoridades y vecinos.

A 44 años del conflicto bélico, en la provincia se despliegan diferentes actividades conmemorativas.

La ceremonia tendrá como eje el reconocimiento a los veteranos de guerra y a los caídos en el conflicto del Atlántico Sur. La fecha, establecida por ley nacional en el año 2000 como feriado, representa una instancia clave para reafirmar la memoria colectiva y el compromiso con la historia reciente del país.

Se espera la presencia de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y organizaciones locales, en un acto que combinará palabras alusivas, izamiento de banderas y momentos de recogimiento.

ECP MALVINAS PLAZA (2) En Cipolletti, el acto iniciará a las 10 en la Plaza Islas Malvinas sobre calles Luis Agote y Rawson. Estefania Petrella

Vigilias y actividades previas en toda la provincia

Las actividades comenzarán el miércoles 1 de abril con vigilias en distintas localidades rionegrinas. Estas propuestas, que se desarrollarán durante la noche previa, tienen un fuerte componente simbólico y comunitario.

En Allen, por ejemplo, la vigilia iniciará a las 21 con actividades artísticas y culminará a la medianoche con la sirena de bomberos. En Catriel, el encuentro será desde las 20:30 en la plaza Islas Malvinas, mientras que en Cinco Saltos se realizarán actividades culturales con la participación de la Banda del Ejército Argentino.

También habrá convocatorias en Viedma, específicamente en El Cóndor, y en San Carlos de Bariloche, donde la vigilia comenzará desde la tarde con una programación extendida que incluye encendido de la llama votiva y ceremonia de medianoche.

Estas instancias previas permiten generar un espacio de encuentro intergeneracional, donde el recuerdo de Malvinas se transmite a nuevas generaciones.

Acto Malvinas 2024 B.jpg Invitan a las instituciones y vecinos de cada localidad a participar de las actividades.

Actos oficiales en cada localidad

El 2 de abril, cada ciudad de Río Negro tendrá su acto central. En Allen será a las 9:30 en la Plaza Héroes de Malvinas, mientras que en Catriel habrá una ofrenda floral en el cementerio a las 10 y un acto principal a las 11.

Cinco Saltos también realizará su ceremonia a las 10 en la plaza municipal, al igual que Ingeniero Jacobacci y Villa Regina. En General Roca, el cronograma incluye un acto a las 10:30 en el Memorial Gesta de Malvinas y otro a las 15 en Cervantes.

En la zona costera, San Antonio Oeste y Las Grutas tendrán su homenaje a las 10 en el Monumento Provincial al Soldado, mientras que en Viedma el acto será a las 11 en la Plazoleta Islas Malvinas.

Por su parte, Bariloche concentrará una de las agendas más amplias, con un acto central al mediodía en el Centro Cívico y múltiples actividades desde temprano.

memorial islas malvinas bariloche.png En Bariloche, se concentrará la vigilia y actos centrales de la provincia.

Bariloche, con una agenda extendida

La ciudad cordillerana se destaca por una programación que se extiende más allá del 2 de abril. Las actividades incluyen festivales musicales, competencias deportivas y propuestas culturales que buscan sostener el homenaje durante varios días.

El 1 de abril se realizará una vigilia con música en vivo, encendido de la llama eterna y una procesión de antorchas hacia el Memorial Malvinas. Además, habrá una carrera nocturna y actividades organizadas por distintas instituciones.

En los días posteriores se sumarán torneos deportivos, campeonatos de ajedrez, eventos culturales y presentaciones de la Filarmónica de Río Negro, en una agenda que combina memoria, participación y expresión artística.