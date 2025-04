A 43 años de Malvinas, Cipolletti recordó a sus héroes

Homenaje a Héroes de Malvinas en Cipolletti.mp4

En el mismo sentido, insistió en la importancia de que las nuevas generaciones consulten, investiguen y aprendan de quienes vivieron en carne propia la guerra: “Es importante que queden registros de aquellos que hicieron la historia, que estuvieron presentes, y que eso sirva de lectura y aprendizaje para todos aquellos jóvenes que el día de mañana quieran saber la verdad”.

Un homenaje que perdura en Cipolletti

Durante la jornada, se recordaron los nombres de los héroes cipoleños que dieron su vida en la guerra: Ricardo Mario Astrada, Carlos Corneli Caroselli, Bernardo Castillo, Walter Daniel Echarren, Hugo Ernesto Escobar, Víctor Daniel González, Ricardo Alberto Gutiérrez, Manuel Lezama, Juan Eduardo Nieto, Osvaldo D. Ramírez, Héctor Hugo Renzetti, Jesús Ruiz De Arcaute y José Eliberto Vega. También se mencionó a los fallecidos posguerra, César Eduardo Toledo, Pedro Gustavo Yranzo y Rubén Hugo Núñez, y se hizo un especial reconocimiento a Isaías Quilahueque, caído en combate.

Acto Malvinas Cipolletti 2025 (1).png Las banderas de Ceremonia de instituciones de la ciudad, sumado al acompañamiento de vecinos, fueron protagonistas el homenaje a los héroes de Malvinas. Alejo Maimo

El intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler, destacó el valor de este día dentro de la historia argentina: “En la agenda institucional del país, es la fecha más importante porque acá lo que ponemos arriba de la mesa es la soberanía, y no desde algo que se nos ocurre, sino desde un territorio que perdimos en términos de posesión”.

Además, resaltó el rol de los veteranos en mantener viva la causa: “El 2 de abril no hay un lugar en el país donde no se cante el himno, donde no se ponga la bandera. Eso tiene que ver con un trabajo que han hecho los veteranos. No nos olvidamos que al principio los ningunearon y los invisibilizaron, a ellos y a la causa Malvinas. Hoy está más vigente que nunca”.

Un momento especial: el legado de un artista que partió

Uno de los momentos conmovedores del acto fue cuando los veteranos y Hugo Escobar, delegado provincial de la dirección de Veteranos de Guerra de Malvinas de Río Negro, entregaron una bandera de las Islas Malvinas a la madre de Marcos Bravo, el artista y escultor que diseñó el monumento en homenaje a los héroes.

Bravo, quien falleció el año pasado, trabajó con dedicación en la obra de cinco metros de altura que se erige en el memorial "Islas Georgias del Sur", aunque desde la Dirección Provincial buscan que el sitio reciba el nombre original de la isla, San Pedro. “Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha ayudado, especialmente a Marcos Bravo, que se nos fue el año pasado”, expresó con emoción Escobar. “Él hizo el monumento con mucho cariño, estaba muy entusiasmado con este memorial, que todavía falta culminar”.

La escultura, que apunta en dirección a las Islas Malvinas, se ha convertido en un punto de encuentro y recuerdo en la ciudad, un símbolo que mantiene viva la memoria de quienes combatieron por la soberanía argentina.

Acto Malvinas Cipolletti 2025 (3).png La mamá de Marcos Bravo, el escultor del monumento a los soldados en Cipolletti, recibió una bandera de parte de los veteranos. Alejo Maimo

“Las Malvinas se reclaman con diálogo”

El acto concluyó con un mensaje de unidad y lucha pacífica por la recuperación de las islas. “Hay que reclamar las Malvinas, las vamos a seguir reclamando, las queremos recuperar, pero siempre a través del diálogo y de los canales institucionales. Esperemos que el mundo entero algún día nos las devuelva”, expresó Buteler.

Así, en una jornada cargada de sentimientos, Cipolletti reafirmó su compromiso con la memoria de los caídos y la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Malvinas. En cada bandera, en cada nombre recordado y en cada palabra dicha, quedó en claro que la lucha por la causa Malvinas sigue más viva que nunca.