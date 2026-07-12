Cómo sigue el empleado municipal que sufrió una violenta explosión mientras trabajaba en un albergue deportivo

Pablo Cifuentes permanece internado en el Hospital Zatti. Su familia aguardaba nuevos estudios y un parte médico sobre su evolución.

La preocupación continúa en Viedma por el estado de salud de Pablo Cifuentes , el empleado municipal que sufrió graves quemaduras tras una explosión ocurrida el sábado en el Albergue Deportivo Municipal de la costanera.

Este domingo, familiares del trabajador permanecían en el Hospital Artémides Zatti , donde aguardaban el resultado de nuevos estudios y un parte médico que permitiera conocer con mayor precisión su evolución.

Según indicaron allegados a Pablo Cifuentes, los médicos tenían previsto realizarle nuevos estudios antes de autorizar el ingreso de los familiares a la sala de internación y brindar información actualizada sobre su estado de salud.

La incertidumbre marcó la jornada en el centro de salud, donde familiares y amigos siguieron de cerca la evolución del trabajador.

El acompañamiento de las autoridades

En el hospital también estuvieron presentes el vicegobernador Pedro Pesatti y el titular de Deportes del Municipio de Viedma, Marcelo Barra, quienes acompañaron a la familia en este difícil momento.

Durante la jornada del sábado, el intendente Marcos Castro también se acercó al Hospital Zatti para brindar su apoyo a la madre y la hermana del empleado municipal y ratificar el acompañamiento de la comuna.

Desde el Municipio señalaron que, en las próximas horas, se brindará información oficial sobre la evolución del trabajador a través de sus canales institucionales.

Cómo fue la explosión

El grave accidente ocurrió cerca de las 14 del sábado en el edificio ubicado sobre la costanera norte de Viedma, donde funcionan el Albergue Deportivo Municipal y la Escuela Municipal de Canotaje.

De acuerdo con la información preliminar, el trabajador se encontraba solo cuando se produjo una fuerte explosión que, de manera preliminar, estaría vinculada a un tubo de gas.

Como consecuencia del estallido, sufrió graves quemaduras y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Zatti. Además, el edificio registró importantes daños materiales.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando qué provocó la explosión y evalúan las condiciones de seguridad del inmueble.

Cómo fue la explosión en el albergue deportivo de Viedma

La violenta explosión sacudió este sábado el albergue deportivo municipal de Viedma, edificio donde también funciona la Escuela Municipal de Canotaje en la costanera norte. De acuerdo con las primeras investigaciones, el estallido se habría originado a raíz de una fuga de gas que posteriormente afectó garrafas de tres cilindros, lo que provocó un posterior incendio y complicó las tareas de los bomberos.

A causa de la onda expansiva y las llamas, un hombre que se desempeña como personal municipal sufrió graves quemaduras en el rostro y en ambas manos. El afectado también presentaba severas dificultades para respirar, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Artémides Zatti, donde permanece internado en el sector de terapia intensiva.

La fuerza del estallido causó graves daños estructurales en el inmueble: una de las ventanas del primer piso salió completamente despedida hacia el exterior y uno de los pisos internos cedió por el impacto.

A pesar de la magnitud del siniestro, se constató que dos delegaciones de canotaje que se alojaban en el lugar resultaron ilesas debido a que se habían retirado del edificio minutos antes para ir a almorzar, lo que evitó lo que pudo haber sido una tragedia de proporciones mayores.