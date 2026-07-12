Vacaciones de invierno: fuerte despliegue policial en Bariloche por la llegada de turistas

Con la llegada de turistas, desplegaron un operativo de impacto en distintos puntos de la ciudad para prevenir delitos y reforzar la seguridad.

Los operativos comenzaron esta semana y se extenderán durante todo el receso invernal. Foto: Gentileza.

Con el inicio de las vacaciones de invierno y el creciente movimiento de turistas y residentes, la Policía de Río Negro puso en marcha un operativo de impacto en distintos sectores de Bariloche con el objetivo de reforzar la prevención del delito y aumentar la presencia de efectivos en la vía pública.

Los controles se realizaron en puntos estratégicos de la ciudad, donde se identificaron vehículos y personas. Según informaron desde la fuerza, no se registraron novedades de relevancia .

El despliegue formó parte del Plan Operacional Prevención e Impacto , una estrategia que busca intensificar los controles en los sectores con mayor circulación de personas y vehículos durante la temporada turística.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en una transitada intersección de Bariloche, donde los efectivos controlaron automóviles particulares e identificaron a sus ocupantes sin detectar irregularidades.

Presencia policial en Circuito Chico

El operativo también se extendió a Circuito Chico, uno de los recorridos turísticos más visitados de la ciudad.

Allí se reforzó la presencia policial para acompañar el incremento de visitantes y brindar mayores condiciones de seguridad tanto a los vecinos como a quienes llegan para disfrutar del receso invernal.

Cómo seguirán los operativos

Desde la Policía de Río Negro indicaron que este tipo de dispositivos continuará durante todo el receso invernal, con controles dinámicos en distintos horarios y sectores de Bariloche.

El objetivo es mantener una fuerte presencia en la vía pública, prevenir situaciones de riesgo y acompañar el importante flujo de turistas que se espera durante las próximas semanas.

Vacaciones de invierno: cuánto hay que gastar para vacacionar en Bariloche

San Carlos de Bariloche vuelve a posicionarse como el destino más elegido por los argentinos para las vacaciones de invierno 2026. Un informe privado ubicó a la ciudad rionegrina al tope de las preferencias, consolidando una tendencia sostenida en los últimos años.

En ese escenario, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños necesita este año más de $5,2 millones para viajar en avión, alojarse durante una semana en un hotel tres estrellas con desayuno incluido y disfrutar del receso invernal.

Uno de los principales atractivos es el Cerro Catedral. En 2026, los precios para disfrutar de la nieve registran aumentos importantes, especialmente en el acceso a medios de elevación y servicios asociados.

El ingreso diario al cerro para peatones tiene un valor de $90.000 por persona, lo que representa un incremento del 150% respecto al año pasado. Los niños de hasta cinco años pueden acceder sin cargo.

Para quienes desean esquiar, el pase diario asciende a $160.000 por persona, con una suba del 39% interanual. A esto se suma el alquiler de equipos, que oscila entre $68.500 y $94.000 por uno o dos días.

Las clases también muestran fuertes aumentos. Una lección de dos horas parte desde los $306.000, con una suba promedio del 53% en comparación con 2025, lo que eleva considerablemente el costo total de la experiencia en la nieve.

Viajar desde Cipolletti a Bariloche: los precios

Desde la terminal de Cipolletti, las empresas de transporte ofrecen salidas diarias hacia Bariloche con una amplia variedad de precios y servicios, lo que permite ajustar el viaje según el presupuesto disponible de cada familia.

Las firmas Andesmar y CATA Internacional cuentan con tarifas más accesibles, con pasajes de $35.000 en servicio semi cama y $42.000 en la categoría cama ejecutivo, posicionándose entre las alternativas más económicas del mercado.

Por su parte, las empresas Vía Bariloche y Vía Tac ofrecen mayor frecuencia de viajes diarios. En estos casos, los valores parten desde $55.500 en semi cama y alcanzan los $69.200 en el servicio más confortable.