Comienzan las vacaciones de invierno: qué pasa en las escuelas de Río Negro

Con el inicio del receso invernal y las aulas vacías, la provincia comenzó a implementar un plan de acción para los establecimientos educativos.

Con el inicio de las vacaciones de invierno, la provincia avanza en un plan de refacciones en escuelas.

Con el inicio del receso invernal , la provincia comienza a ejecutar un plan de mantenimiento en edificios educativos, con intervenciones planificadas que se realizan sin estudiantes en las aulas, lo que permite avanzar en obras correctivas y preventivas.

Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos indicaron que estas dos semanas son estratégicas para abordar problemas estructurales que durante el ciclo lectivo resultan más complejos de intervenir, debido a la presencia constante de alumnos y docentes.

En Cipolletti , los trabajos se concentran en distintas instituciones donde se realizan revisiones de instalaciones esenciales, mejoras en sistemas de calefacción y acondicionamiento general de los edificios, con el objetivo de garantizar condiciones seguras al regreso de clases.

Las tareas incluyen controles en redes de gas, inspección de cañerías de agua para prevenir congelamientos y mantenimiento eléctrico, aspectos considerados críticos durante la temporada invernal por las bajas temperaturas que afectan a la región.

Además, se ejecutan limpiezas profundas de canaletas y desagües pluviales, una intervención clave para evitar filtraciones o anegamientos ante lluvias frecuentes, especialmente en establecimientos con estructuras más antiguas o con alto nivel de uso.

Mantenimiento planificado durante todo el año

Desde la cartera educativa explicaron que el mantenimiento escolar no se limita al receso, sino que forma parte de una planificación anual que permite atender demandas progresivas en función del desgaste propio de cada edificio educativo.

Sin embargo, remarcaron que el receso invernal es el momento ideal para intensificar tareas correctivas, ya que se pueden intervenir sectores completos sin interrumpir el dictado de clases ni generar riesgos para la comunidad educativa.

“La escuela es un espacio vivo, con circulación constante de personas, por eso el mantenimiento permanente es fundamental para evitar que surjan situaciones emergentes”, señalaron desde el área de Consejos Escolares.

El plan de mantenimiento de escuelas ya está en ejecución.

Prevención ante el invierno y las bajas temperaturas

Uno de los ejes centrales de las intervenciones está vinculado a la prevención de problemas derivados del clima. Las bajas temperaturas obligan a reforzar controles en sistemas de calefacción y redes de gas, para asegurar su correcto funcionamiento.

También se trabaja en la protección de cañerías de agua, ya que las heladas pueden provocar roturas o interrupciones en el suministro, afectando el normal desarrollo de las actividades una vez finalizado el receso escolar.

En paralelo, las tareas de limpieza en techos, canaletas y desagües buscan evitar acumulación de agua, filtraciones y deterioro edilicio, una problemática recurrente durante los meses más fríos y húmedos del año.

Obras en marcha

En algunos casos puntuales, las tareas de mantenimiento conviven con obras de mayor envergadura que requieren reorganizar el funcionamiento escolar. Estas intervenciones son planificadas con anticipación para garantizar la continuidad pedagógica.

Entre ellas, se encuentra la futura obra en la Escuela Especial CCO, prevista para mediados de agosto, que implicará el traslado temporal de estudiantes a otro edificio mientras se desarrollan los trabajos en el establecimiento original.

También se registran intervenciones en otras localidades de la provincia, como en Cinco Saltos, donde se ejecutan mejoras en instalaciones de gas, aprovechando el receso para evitar interrupciones en el calendario escolar.

Sin emergencias edilicias, pero con planificación activa

Desde el Gobierno provincial destacaron que actualmente no existen situaciones edilicias de emergencia en el sistema educativo, sino que las intervenciones responden a una planificación anticipada y organizada según las necesidades detectadas.

El objetivo central es garantizar que, al finalizar el receso invernal, las escuelas de Cipolletti y del resto de Río Negro retomen las clases en condiciones óptimas, “con edificios seguros, funcionales y preparados” para enfrentar la temporada invernal.