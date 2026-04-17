Con gran respuesta, arrancaron los cursos de capacitación en el salón comunitario de las vías de Ferri

A principios de abril, arrancaron los cursos de capacitación que brinda el comedor y centro solidario Ubuntu Ferri, en su salón de la toma de las vías en Ferri.

Con el reciente inicio de un curso de capacitación sobre soldadura, que ha despertado amplio interés y participación no solo de varones, que es lo más habitual, sino también de muchas mujeres, se iniciaron las propuestas de capacitación que tendrán por sede el gran salón de usos múltiples de la toma de las vías de Ferri .

El salón de usos múltiples (SUM) fue inaugurado hace poco, en febrero pasado. Se trata de un espacio generoso, con mobiliario, servicios básicos y comodidades que están disponibles para los vecinos de todo Ferri e incluso de otros barrios cipoleños, no solamente para los pobladores del sector de las vías.

El edificio pertenece al comedor comunitario Ubuntu Ferri , que lo administra para implementar las diferentes actividades e iniciativas que viene desarrollando desde hace años y por las que es muy conocido en Cipolletti.

CURSOS CAPACITACION SUM UBUNTU FERRI Los cursos de capacitación, como el de soldadura, se brindan en el salón de usos múltiples (SUM) de la organización Ubuntu Ferri, en la toma de las vías de Ferri.

La institución, además de preparar comidas y brindarlas sin costo alguno a las familias más necesitadas, tiene un ropero comunitario y un botiquín comunitario, con los que se asiste a las personas más humildes, aquellas que no pueden adquirir por su cuenta ropa y calzado, o bien medicamentos imprescindibles para su salud.

La solidaridad es el emblema de organizaciones como Ubuntu Ferri, que en tiempos difíciles y complejos para amplios sectores de la población se convierten en baluartes de generosidad y ayuda al prójimo.

Capacitación: cursos, talleres y clases de apoyo

El campo de acción de Ubuntu es muy amplio e incluye también la capacitación y formación a través de cursos y talleres de diversos oficios y especialidades, que son muy demandados por la gente. Además, brinda clases de apoyo a estudiantes de primaria, secundaria e, inclusive, de la educación terciaria.

Por otro lado, se esfuerza, año tras año, en agasajar a niños y niñas en el Día de las Infancias, como se conoce ahora al tradicional Día del Niño, y también con motivo de los festejos de la Navidad, en cada diciembre.

Ahora, con el SUM a su disposición, los integrantes de la entidad, que encabeza la referente Mónica Genen, se han propuesto intensificar la planificación de propuestas, con el fin de darle la máxima utilización posible al edificio, cuya construcción fue posible gracias al aporte y compromiso del empresario y político cipoleño Aníbal Tortoriello.

Los cursos: soldadura despertó gran expectativa

Pues bien, a principios de abril arrancó el curso de soldadura, que se desarrollará en tres módulos distintos, cada uno de tres meses de duración. Empezó, como correspondía, con el módulo de soldadura para principiantes, con su carga teórica y los aspectos de seguridad e higiene esenciales. Proseguirá después con el módulo avanzado y se finalizará con el módulo dedicado a la soldadura de alta presión, de mucha demanda laboral en la industria petrolera.

Los dos primeros módulos son completamente gratuitos, mientras que el tercero tendrá un costo de participación mínimo, muy por debajo de lo que se cobra en los centros de formación habituales.

Genen manifestó que el curso de soldadura ha tenido "mucha repercusión", ya que se vinieron a anotar en su momento, además de varones, "muchas amas de casa, muchas señoras y jóvenes".

Las mujeres quieren ser soldadoras

El gran interés de las mujeres por esta especialidad le causó una grata sorpresa a la dirigente, ya que se trata de una alternativa que suele ser de predilección de los hombres. Sin embargo, la proporción de inscriptos fue bastante pareja, con 15 varones y 13 mujeres que decidieron volcarse a la formación. "Fue casi 50 y 50 por ciento", enfatizó.

"Antes, en los distintos cursos que se daban, siempre eran muchas las mujeres y los jóvenes. Era raro que hubiera varones adultos. Pero ahora, que se está haciendo mucha capacitación con salida laboral, hay muchos varones. Sin embargo, en algo que se supone, como lo es soldadura, que se identifica más para el varón, se anotaron cantidad de mujeres. A mí, sinceramente, me sorprendió", expresó, con agrado.

Indicó que, dada "la muchísima, impresionante demanda" que ha despertado el curso de soldadura, la inscripción permanece todavía abierta. Para afrontar esta situación, se prevé ampliar el curso, para lo que ocupará otro día de la semana, con otro horario también.

AS-Cipolletti-Estudiantes CET22 (Karting p-Concurso) (3).JPG Entre los cuestionamientos de los docentes técnicos, se refirieron también a la falta de equipamiento especializado para los talleres. Antonio Spagnuolo

La capacitación ya en marcha para este oficio se concreta los días sábado. Se ha cursado ya en dos de las jornadas programadas, estando previsto continuar con lo planificado este sábado 18. Será un momento especial para los participantes, ya que se pasará a las primeras prácticas concretas, o sea que empezarán a soldar, tras la teoría y los conceptos esenciales.

El oficio de soldador siempre asegura alguna oportunidad laboral. "Si sabés soldar y estás sin trabajo, una, que podés ir a trabajar a una herrería, a un taller, a cualquier lado. Otra, que vos podés, con cosas recicladas, hacer rejas, tachos, chulengos, distintas cosas y venderlas. Por dónde lo mires, es una buena salida laboral", subrayó.

Las opciones se acrecientan mucho más si el soldador puede adquirir su propia máquina de soldar. En ese caso, queda liberado para desempeñarse en un mayor abanico de emprendimientos.

Variedad de cursos gratuitos

Junto con el curso de soldadura, a principios de abril empezaron otros cursos que se dictan en el SUM. Son todos de carácter completamente gratuito y están dedicados a la técnica artesanal de cartapesta, a artesanías con materiales reciclados, al macramé, al proceso de lectura y escritura, al dibujo y pintura, al uso artesanal de la masilla epoxi (con los que se hacen "duendes" y otros productos), y a la fabricación de velas aromáticas, para souvenirs y otros usos.

Para los primeros días de mayo, Ubuntu Ferri tiene programado el lanzamiento de una serie de cursos pagos, aunque el monto que se ha fijado para la inscripción y participación es una cifra mínima y accesible, teniendo en cuenta que se trata de capacitación con salida laboral.

Las propuestas incluyen un curso de acompañante terapéutico, a cuyos concurrentes se les otorgará al final una matrícula de orden nacional específica, aceptada por diversas obras sociales. El costo es de solamente 30.000 pesos por mes, con los que se adquieren los materiales de estudio indispensables para los participantes. La propuesta se desarrolla a lo largo de 10 meses de intensa actividad.

Otra alternativa es el curso de cuidados paliativos, el cual constará de tres módulos, el primero de ellos dedicado al manejo del dolor, el segundo, al manejo de la muerte, y el tercero, al manejo de la familia. La instrucción teórica se brindará en el SUM y las prácticas en el área de cuidados paliativos del Hospital local. También se cobra 30.000 pesos mensuales para participar y, al final, se entregará un certificado nacional. La capacitación se despliega a lo largo de 5 meses.

Cursos pagos

Un tercer curso pago a dictar a partir de mayo está destinado al cuidado del adulto mayor. Como los dos anteriores, los participantes, que deberán abonar 30.000 pesos mensuales por concurrir, recibirán certificados de alcance nacional una vez concluya la formación.

La enseñanza se impartirá a lo largo de 7 meses y los futuros cuidadores podrán atender a adultos mayores que vivan en su casa, que estén en hospitales o en los lugares donde se alberguen. Podrán asistir tanto a personas mayores que estén enfermas u otras que estén sanas.

También se concretará un curso de masajes para procesos antiestrés, cráneo facial, piernas cansadas, holístico, deportivo, linfático. La mínima cuota que se cobrará para concurrir también se ha establecido en 30.000 pesos por mes.

Por último, otro curso pago capacitará en el oficio de barbería, de 7 meses de duración, por el que también habrá que abonar 30.000 pesos mensuales. Como en las demás propuestas de capacitación, los montos que se recaudan se destinarán a la adquisición de los implementos y materiales que se utilizarán en las clases.

A los tres meses, el aspirante a barbero dispondrá de conocimientos básicos y sólidos como para cortar el pelo con calidad.

Primeros auxilios y RCP

A todo esto, la organización Ubuntu Ferri está preparando para el 16 de mayo una jornada de capacitación en primeros auxilios y en la técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP), que estará a cargo de la Asociación Mutualista Evangélica Neuquina (AMEN).

La dirigente Genen destacó que AMEN también es la responsable de los cursos sobre temas relacionados con la salud que comenzarán a instrumentarse a partir de mayo.

CURSOS CAPACITACION SUM UBUNTU FERRI OTRA MAS El salón de usos múltiples del comedor Ubuntu Ferri.

Elaboración de pastas

Por otro lado, indicó que se aguarda la confirmación de la presencia, en fecha próxima, de un profesor de cocina de Buenos Aires que capacitará en todo lo relacionado con la elaboración de pastas de todo tipo, como fideos y ñoquis y también pizzas, y en las posibilidades de transformar los conocimientos adquiridos en emprendimientos con futuro.

Aparte de todo lo referido a cursos, talleres y clases de apoyo, el SUM se está ocupando para variadas actividades sociales para los habitantes del asentamiento y de todo Ferri. Y no solo para ellos, sino que las iniciativas están abiertas a vecinos de otros barrios y sectores poblacionales de Cipolletti. Y, aun, de localidades aledañas.

Entre las actividades que ya concretadas, figura una merienda, incluida, la entrega de chocolates, que se efectuó para la Pascua de la Semana Santa y estuvo destinada a niños y niñas que disfrutaron de la ocasión.

Además, el salón se está utilizando para la entrega de ropa a las personas en situación vulnerable que más lo necesitan.