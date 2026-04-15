Relevamiento casa por casa en Nuevo Ferri: luz verde para el progreso del barrio

El Gobierno de Río Negro avanza con un programa que beneficiará a los vecinos. De qué se trata el censo en el barrio Nuevo Ferri.

El Gobierno de Río Negro avanza en Cipolletti con una etapa clave para seguir ampliando el acceso seguro a la electricidad . En el barrio Nuevo Ferri , equipos territoriales llevan adelante un relevamiento casa por casa como instancia previa a la obra de regularización de la red eléctrica que alcanzará a 350 familias.

La tarea se desarrolla en el marco del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE) , una política provincial que busca ordenar el servicio, reducir riesgos y garantizar conexiones seguras y de calidad para más familias rionegrinas. El programa ya permitió regularizar el servicio en distintos barrios de Cipolletti y continúa extendiéndose con intervenciones progresivas en nuevos sectores.

Durante el relevamiento, los equipos recorren cada vivienda para relevar información vinculada al uso energético y a la situación social de las familias. Este trabajo permite construir un diagnóstico preciso del barrio y preparar la intervención integral que se ejecutará en el sector.

“Estamos en el barrio Nuevo Ferri, acá en Cipolletti, trabajando mediante el programa PASE, que consiste en brindarle a los vecinos la regularización eléctrica. Estamos haciendo un trabajo de territorio importante”, explicó Analía Mora, integrante del equipo territorial de la secretaría de Energía y Ambiente.

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Relevamiento casa por casa en Nuevo Ferri

La referente detalló que el operativo ya lleva varios días de trabajo en el barrio y que alcanzará a más de 350 familias. “Se van haciendo dos encuestas a la vez, dos relevamientos. Uno consiste en el uso energético y el otro en las cuestiones sociales del barrio”, señaló.

Además, remarcó el trabajo articulado entre los distintos organismos que forman parte del proceso. “El programa PASE nos permite trabajar articulado con Provincia, en este caso la Secretaría de Energía y Ambiente, el Municipio, EPRE y Edersa. Una vez nosotros culminando el relevamiento, tenemos que esperar que nos confirme la fecha de inicio de obra”, agregó Mora.

Una obra integral para 20 manzanas

El proyecto para Nuevo Ferri contempla la regularización de la red eléctrica, la instalación de tendido de media y baja tensión, el recambio total de columnas y la incorporación de alumbrado público. También prevé la construcción de tres subestaciones transformadoras y una intervención integral en 20 manzanas.

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Además de responder a una demanda del sector, la futura obra de regularización de las conexiones eléctricas permitirá mejorar la calidad de vida de las familias, ordenar el sistema eléctrico y generar condiciones más seguras dentro de cada hogar y en el espacio público.

La regularización eléctrica en Cipolletti

La iniciativa forma parte de una política que ya avanza en distintos barrios de Cipolletti. En ese camino, el PASE permitió concretar obras y regularizaciones en sectores como Los Sauces, La Rivera, El Espejo, Martín Fierro, 10 de Enero y Puente Santa Mónica.

"Nunca más un corte, nunca más un riesgo de incendio en la casa, nunca más una destrucción de un electrodoméstico. Dejamos atrás toda esa época, y estamos en la más linda de todas: la que nos une y nos hace seguir adelante”, manifestaron desde el gobierno de Río Negro respecto del impacto del programa, que se concreta en conjunto con el Municipio de Cipolletti y la empresa Edersa, a cargo de la concesión del servicio eléctrico.