Cooperativa Barrio Obrero: adaptarse y aprovechar las pocas oportunidades que aparecen

La Cooperativa Barrio Obrero, a falta de obras públicas, ofrece sus servicios laborales y aprovecha oportunidades como la ampliación del Alto Comahue Shopping

La Cooperativa Barrio Obrero está actualmente realizando ampliaciones en el Alto Comahue Shopping. Las tareas empezaron a fines de diciembre y concluirán en abril próximo. Antes, la entidad desarrollaba grandes obras con aportes del Estado.

Saber adaptarse y cambiar se ha convertido en un eslogan muy publicitado de estos tiempos. Y aprovechar las oportunidades que se presentan, su promocionado complemento. Sin necesidad de eslóganes ni frases hechas, en la Cooperativa Barrio Obrero saben que trabajar es su única razón de ser y para eso ofrecen sus servicios, aprovechando las pocas oportunidades que aparecen.

En la actualidad, los integrantes de la cooperativa tienen mínimas, casi nulas, expectativas de volver a contar con los aportes financieros que el Estado nacional brindó en el pasado para la realización de obras de infraestructura en los barrios populares. Hoy por hoy, no hay fondos para mejorar , ampliar o regularizar servicios básicos , como los del agua potable y la electricidad, ni tampoco para construir veredas, cordón cuneta o refaccionar viviendas viejas o construir nuevas.

Todo eso ha quedado, o se va quedando, en el recuerdo. En el caso de Cipolletti, los últimos fondos nacionales los recibió la cooperativa el año pasado y permitieron avances parciales en la obra de veredas en el barrio Nuevo Ferri y en la obra de cordón cuneta del Barrio Obrero A.

Eduardo Álvarez, titular de la Cooperativa Barrio Obrero, dedicada a las prestaciones laborales. Antes, la entidad realizaba obras en barrios populares con aportes del Estado. Fue su momento de esplendor. Ahora, concreta las oportunidades que se presenten.

No fueron muchos los montos que llegaron, ya que correspondían a viejas sumas adeudadas y que necesitaban una redeterminación de sus valores, acorde con la tardanza con que fueron enviadas.

Sin embargo, la actualización de las cifras no cumplió con las expectativas existentes y hubo que conformarse con lo que, al menos, estaba a disposición. Si es lo que hay, es lo que hay.

Sin fondos para los barrios populares

Eduardo Álvarez, titular de la Cooperativa Barrio Obrero, indicó que los últimos fondos que se recibieron fue hacia fines de noviembre y permitieron completar las veredas de tres manzanas pendientes de Nuevo Ferri, antes de agotarse. La obra en el barrio ha superado más de la mitad de lo planificado, pero se quedará ahí, si el gobierno nacional persiste en su decisión de no remitir más partidas.

Cabe precisar que las veredas son de un diseño económico, puesto que no cubren todo el espacio que hay desde las viviendas hasta el borde de la calle. Están concebidas, principalmente, para asegurar el desplazamiento de las personas sin inconvenientes cuando las lluvias transforman los suelos de las aceras en barreales.

En el Barrio Obrero A, la obra de cordón cuneta apenas pudo avanzar una cuadra y media más, ya que los aportes resultaron muy insuficientes para adquirir la cantidad de materiales que se hubiese requerido para extender más los trabajos. La concreción de este tipo de iniciativas es muy exigente en términos de materiales y la plata disponible era muy acotada, en términos absolutos, con su valor actualizado.

Poca plata, cuadrillas poco numerosas

Además, tanto en Nuevo Ferri como el Barrio Obrero A los fondos también debían utilizarse para abonar los sueldos de la poco numerosa cuadrilla de cooperativistas que efectuaron las tareas.

La realidad es como es y, en términos económicos, es bastante complicada. En los últimos dos años, la inflación ha avanzado menos que en otros tiempos, pero igual ha avanzado en forma significativa, mientras que el poder adquisitivo de los ingresos de trabajadores, emprendedores y pymes se ha desplomado.

Álvarez puso el ejemplo del precio del hormigón. "Cuando recién arrancamos, el hormigón salía 50.000 pesos el metro cúbico y hoy, en cambio, sale $160.000. Es una locura. Es imposible seguir una obra si no se cuenta con los recursos suficientes", enfatizó. Por eso, las obras de Nuevo Ferri y del Barrio Obrero A no dieron para más.

Por eso, antes de fiestas del fin de año pasado, "tuvimos que suspender todo nuevamente. Ahora nos resulta imposible reactivar" las tareas.

Ampliando el Alto Comahue Shopping

"Como cooperativa, hemos tenido la suerte de acceder a un laburo mediante una empresa de Buenos Aires que nos contrató al efecto", indicó y precisó que se trata de una obra de "ampliación en el Alto Comahue Shopping".

Las tareas han permitido la ocupación de unas 10 personas, una cantidad que no es muy elevada, pero que permitirá aliviar la necesidad de trabajo que existe entre la gente vinculada a la cooperativa.

El emprendimiento arrancó en los últimos días de diciembre pasado y deberá estar concluido para abril próximo. Es lo que está estipulado y así deberá ser cumplido.

Cooperativa Barrio Obrero, bien perfilada

Las muevas actividades de la Cooperativa Barrio Obrero son posibles por la positiva repercusión de las labores que han llevado adelante en distintos barrios populares de Cipolletti y en otros lugares, pero, sobre todo, porque la entidad tiene todos sus papeles al día, incluidos, por supuesto, sus balances.

En su mejor época, la Cooperativa Barrio Obrero llegó a ocupar a más de 200 personas. En la actualidad, la obra que está concretando la lleva a cabo con no más de diez laburantes.

"Tenemos la posibilidad y el conocimiento para realizar distintos tipos de trabajo relacionados con la construcción y con los servicios básicos. También podemos realizar labores de desmalezamiento y de otros rubros", manifestó.

Consecuentemente, la voluntad y la capacidad de trabajar son el corazón de la cooperativa. El problema es que las posibilidades de trabajo son escasas y lo que surge, como el actual emprendimiento en Neuquén, puede no dar ocupación más que a una cantidad acotada de personas y por períodos no muy largos.

En otras épocas, la de mayor actividad institucional de la ex SISU, la cooperativa llegó a tener ocupadas a más de 200 personas, en distintas obras repartidas por los barrios populares y por muchos meses.

"Hoy, en materia de obras, en todo lo que tiene que ver con la construcción, está todo parado. Y mucha gente ni changas encuentra para trabajar y ganarse unos pesos", aseguró.

Vaca Muerta, por ahora ajena

"Creo que Neuquén es la única provincia que tiene buenos datos en todo el país" en lo relativo a la economía y, no por casualidad, ya que es la provincia de Vaca Muerta y del desarrollo y crecimiento de la actividad petrolera y gasífera.

"Sin embargo, para nosotros, los simples mortales que vivimos en Río Negro y no tenemos relación con la industria de los hidrocarburos, al petróleo no lo vemos pasar ni de cerca. Peor aún, solo pagamos el precio del petróleo", enfatizó.

"Acá, para nosotros, la cosa está más complicada porque incluso las changuitas no salen. Además, el que quiere concretar una obra, puede suspenderla en cualquier momento, puede buscar precios que le resulten más convenientes y, al haber tanta mano de obra que necesita trabajar, lo que se paga puede no ser mucho. Y la gente necesita comer".