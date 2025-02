Preocupa la intención de desmantelar las cooperativas de trabajo

Existe gran preocupación en las cooperativas de trabajo de la región y el país por la decisión del gobierno nacional de poner en tela de juicio su funcionamiento, con exigencias que, sin ser ilegales, en realidad apuntarían al desmantelamiento de las entidades, aprovechando que algunas pueden no tener todos sus papeles al día.

Sería como lo que ha pasado con las organizaciones sociales, que "en su conjunto se han visto estigmatizadas y perseguidas" por alguna que otra que haya tenido dificultades para demostrar su labor habitual para el mantenimiento de comedores y merenderos. En el camino, el gobierno del presidente Javier Milei cumplió, además, con su propósito de no entregar partidas de alimentos, dejando a muchísimos argentinos sin posibilidad de acceder a un plato de comida.

OBRAS POPULARES AUN EN MARCHA OTRA.jpg Las cooperativas de trabajo, además de impulsar mejoras en los barrios populares, entre otras iniciativas, han permitido generar fuentes laborales para muchas personas que están sintiendo en carne propia el crudo impacto de la actual situación económica del país.

Las que no pudieron cumplir con los requisitos, "no podrán realizar trámite alguno ante" el Inaes, por lo que quedarán "suspendidas en su autorización para funcionar hasta tanto no cumplan con tales normas".

En cambio, las cooperativas y colectividades cuya misión sea la prestación de servicios públicos estarán exceptuadas de estas disposiciones y se encomendará a la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización para que efectúe un relevamiento del estado institucional, en que se encuentren, "pudiendo, a tal efecto, solicitar la colaboración de los órganos locales competentes y de las federaciones y confederaciones de mutuales y cooperativas, a fin de determinar su real estado y procurar, en todos aquellos casos que resulte posible y conveniente, su regularización".

Se establece que la Coordinación de Servicios Digitales e Informáticos de la Dirección General Técnico Administrativa "deberá dejar constancia en los sistemas informáticos y publicar en la página web del organismo la nómina de cooperativas y mutuales suspendidas".

Resolución para actuar con celeridad y eficacia

A la vez, se ordena que se instruyan sumarios "a las cooperativas y mutuales" que no hayan cumplido con el plazo determinado, teniéndose en cuenta "los principios de economía, celeridad y eficacia que rige el procedimiento administrativo, con copia de la presente resolución y observando las formalidades y medidas precisadas en los considerandos".

En la dirigencia local, regional y nacional de las cooperativas de trabajo, se considera que la iniciativa gubernamental apunta "a suspender todas las cooperativas. Por ahora, han empezado con las cooperativas que estaban flojitas de papeles, pero, en realidad, quieren suspenderlas a todas".

Se cierran fuentes de trabajo

"Es tremendo porque lo que hacen las cooperativas es, en especial, generar trabajo para la gente que más mal la está pasando y te dejan sin posibilidad de ayudar más a nadie. Si cierran las cooperativas, se cierran importantes fuentes de trabajo", se manifestó desde el sector.

"La verdad, cuando desde el gobierno dijeron que venían por todos, realmente venían por todos. Están sacando absolutamente todo" lo que pueda ayudar a los sectores populares más desfavorecidos a contar con una alternativa para favorecer a quienes están en peor situación.

Sin resolverse aún el planteo de la continuidad de obras iniciadas e impulsadas por cooperativas de trabajo en todo el país, el gobierno del presidente Milei "quiere directamente cerrar las cooperativas, lo que responde a la concepción de Estado ausente. Es muy triste lo que está pasando".