Ipross garantizó 15 trasplantes de médula ósea y acompaña otros 3 casos

En estos últimos dos años, fortaleció una respuesta que contempla tratamientos, estudios, traslados y seguimiento para los pacientes y sus donantes.

La felicidad y el alivio de uno de los trasplantados.

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) garantizó la cobertura integral de 15 trasplantes de médula ósea y actualmente acompaña a otros tres afiliados en las etapas previas a la intervención. A lo largo de los últimos dos años, se fortaleció un esquema de respuesta médica de máxima complejidad que incluye desde los estudios diagnósticos hasta la estadía y el seguimiento postrasplante.

El trasplante de médula ósea -o de células progenitoras hematopoyéticas- consiste en reemplazar la médula enferma por células sanas capaces de generar sangre normal. Se trata de una práctica médica fundamental para el tratamiento de patologías oncohematológicas graves, tales como leucemias, linfomas y diversas afecciones de la sangre .

Durante el año 2024 , según las estadísticas oficiales que difundió provincia, Ipross dio cobertura a siete trasplantes , entre los cuales se contaron cuatro de tipo alogénico y tres bajo la modalidad haploidéntica (utilizando donantes de compatibilidad parcial como padres, hijos o hermanos).

En 2025, la obra social respaldó seis intervenciones (cuatro autólogas y dos alogénicas). En lo que va de 2026, ya se realizó un nuevo trasplante exitoso y se avanza en la preparación de tres pacientes más.

Alcance global: protección para el paciente y el donante

Uno de los pilares del programa de Ipross es que el acompañamiento no se limita al paciente receptor, sino que se extiende por completo a la persona donante. La cobertura abarca:

Estudios de compatibilidad y seguimiento médico integral tanto para el receptor como para el donante.

Medicación completa para las fases de acondicionamiento, soporte y tratamiento posterior.

Traslados aéreos para el paciente y un acompañante hacia los centros de alta complejidad de referencia.

Alojamiento y alimentación cubiertos al 100% durante los meses que demanden la preparación, la internación y los controles posteriores fuera de la provincia.

Inversión sanitaria para garantizar el acceso a la salud

Sostener este tipo de prestaciones de alta complejidad requiere de una fuerte planificación y de la articulación con los principales centros médicos especializados del país. Cada procedimiento representa una inversión promedio cercana a los $81 millones de pesos, cifra que incluye los días de internación, medicación, vuelos y alojamiento.

Con el respaldo del Gobierno de Río Negro, Ipross busca garantizar que el factor económico no represente un obstáculo para que las familias rionegrinas accedan a tratamientos médicos que salvan vidas