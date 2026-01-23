Río Negro realizó la primera extracción de vinos de cava submarina: cuándo será la degustación

La experiencia se realiza en el Golfo San Matías y cuenta con la participación de 20 bodegas de la región. La primera cata será el sábado de febrero en Las Grutas.

Río Negro realizó la primera extracción de vino de su cava submarina , un hito para la vitivinicultura provincial que permite evaluar el comportamiento de las botellas tras permanecer varios meses bajo el mar . La experiencia busca analizar cómo las condiciones submarinas influyen en el sabor del producto y abrir nuevas alternativas de producción para el sector.

La iniciativa se desarrolló en el Golfo San Matías , en el marco del Programa de Cavas Submarinas , y contó con la participación de 20 bodegas rionegrinas . Tras la extracción, se realizó una cata a ciegas con profesionales y productores locales, donde se compararon vinos del mismo lote, uno conservado en bodega tradicional y otro sometido al añejamiento submarino.

El ejercicio permitió identificar diferencias sensoriales y técnicas entre ambos procesos, con el objetivo de evaluar el potencial de esta modalidad como herramienta para agregar valor a la producción vitivinícola provincial y generar nuevas oportunidades comerciales.

“Los resultados son muy positivos y nos motivan a seguir profundizando esta técnica innovadora. Río Negro cuenta con la única cava submarina del país y de Latinoamérica, con vinos de calidad y un territorio diverso que permite diferenciarnos y proyectar nuevas oportunidades para la vitivinicultura”, expresó la directora de Vitivinicultura, Mariana Cerutti.

cata submarina Tras la extracción, se realizó una cata a ciegas para analizar el producto.

Cómo cambia el sabor del vino con la permanencia en el fondo del mar

El proyecto se inició el 1 de julio de 2025, cuando se realizó la primera inmersión de botellas, y se enmarca en una estrategia orientada a potenciar la identidad productiva de la provincia, aprovechando las condiciones naturales del litoral marítimo y promoviendo la innovación aplicada al vino.

Desde el área provincial destacaron que la experiencia no solo apunta a la mejora del producto, sino también a fortalecer el vínculo entre la vitivinicultura y el turismo gastronómico, integrando propuestas que permitan acercar estas iniciativas al público.

cava submarinaa La primera degustación será el 7 de febrero en Las Grutas.

¿Cuándo será la primera degustación?

En ese sentido, se anunció una degustación abierta que se realizará el sábado 7 de febrero a las 19 en Las Grutas, en el marco del Festival Punto Río Negro. La actividad contará con cupos limitados y combinará los vinos de la cava submarina con una propuesta gastronómica especialmente diseñada.

“Es una oportunidad para disfrutar de vinos rionegrinos únicos, conocer más sobre esta propuesta innovadora y acompañarlos con una experiencia gastronómica local pensada para realzar cada vino”, agregó Cerutti al referirse a la actividad prevista en la costa atlántica.

La información sobre la compra de entradas y los detalles del evento será difundida a través de la cuenta de Instagram @rutadelvinorionegro, desde donde se centralizará la convocatoria para quienes deseen participar de esta experiencia inédita para la vitivinicultura de la provincia.