Impactante: volcó una camioneta de Gendarmería en la Ruta 40 y dos efectivos terminaron en el hospital

El vehículo oficial perdió el control y quedó volcado fuera de la calzada cerca de El Bolsón. Investigan qué provocó el siniestro.

El accidente se registró en el tramo comprendido entre El Goyel y El Bolsón. Fotos: Gentileza.

Una camioneta de Gendarmería Nacional protagonizó un importante siniestro vial este miércoles sobre la Ruta Nacional 40 , en el tramo comprendido entre El Goyel y El Bolsón .

Por causas que todavía no fueron determinadas, una Ford Ranger perteneciente a la fuerza de seguridad perdió el control , salió de la calzada y terminó volcando a varios metros de la banquina.

El hecho generó un rápido despliegue de personal de emergencia, bomberos y efectivos de seguridad vial para asistir a los ocupantes y garantizar la seguridad en la zona.

Dos gendarmes fueron trasladados al hospital

Los dos ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer, recibieron asistencia médica en el lugar y luego fueron trasladados al hospital de El Bolsón para una evaluación más completa.

Según dieron a conocer desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, cuando llegaron al sector del accidente ya se encontraban trabajando efectivos de Gendarmería Nacional y personal de Seguridad Vial.

accidente ruta 40

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre el estado de salud de los dos integrantes de la fuerza.

La camioneta quedó volcada fuera de la ruta

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia encontraron la camioneta detenida sobre uno de sus laterales, fuera de la calzada.

Los bomberos realizaron tareas preventivas para evitar riesgos adicionales, entre ellas la desconexión de la batería y la inspección de posibles pérdidas de fluidos.

vuelco el bolsón

Además, despejaron el sector para facilitar el acceso al vehículo siniestrado y permitir el trabajo de los peritos y demás autoridades intervinientes.

Qué se sabe sobre las causas del accidente

Por ahora, las circunstancias que desencadenaron el vuelco continúan bajo investigación y no hubo información oficial sobre la mecánica del hecho.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que deberán determinar qué ocurrió con la camioneta de Gendarmería en uno de los corredores viales más transitados de la región andina.