El Gobierno de Río Negro, la Municipalidad de Cipolletti y EDERSA finalizarán en los próximos días la obra de normalización eléctrica de Nuevo Ferri, en Cipolletti, que abarca 20 manzanas y más de 350 lotes.

Nuevo Ferri completa su obra eléctrica y comienzan las altas de suministro. Foto: Gobierno de Río Negro.

La obra de normalización eléctrica en el sector de Nuevo Ferri en Cipolletti está en su último etapa. El trabajo mancomunado entre el Gobierno provincial, Municipal y EdERSA abarca más de 350 lotes que tendrán, progresivamente, su alta de suministro.

La intervención forma parte del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE) y representa una nueva etapa para las familias del sector, después de meses de trabajo técnico, social y territorial para ordenar las conexiones y mejorar las condiciones de seguridad dentro y fuera de los hogares.

La obra incorporó tres subestaciones transformadoras, cada una equipada con un transformador de 315 kVA, además de aproximadamente 6.000 metros de tendido de baja tensión y otros 600 metros de media tensión. También se instalaron 52 columnas de hormigón y 210 postes para completar la nueva infraestructura eléctrica del sector.

En materia de alumbrado público, la intervención comprende la colocación de 180 luminarias LED de 100 watts, para mejorar las condiciones de iluminación y seguridad en los espacios comunes del barrio. En este sentido se confirmó que esta semana comienza el proceso de altas de suministro directamente en Nuevo Ferri. Además, se prevé completar la colocación de cerca de 180 pilares con sus correspondientes protecciones eléctricas.

Una intervención que también llegó dentro de las viviendas

El PASE aborda la normalización del servicio eléctrico de manera integral. Por eso, junto con las obras en las redes, se realizaron intervenciones intradomiciliarias destinadas a mejorar la seguridad de las instalaciones particulares.

Desde el Gobierno de Río Negro informaron que el trabajo incluyó además la entrega de estufas y acciones de acondicionamiento térmico mediante celulosa proyectada, con el objetivo de favorecer un uso más eficiente de la energía y mejorar las condiciones de los hogares.

A lo largo de todo el proceso, los equipos provinciales desarrollaron reuniones informativas y recorridas permanentes en el territorio para acompañar a las familias y brindar información sobre las distintas etapas de la regularización.

Del relevamiento a las conexiones formales

La intervención en Nuevo Ferri comenzó con un relevamiento casa por casa para conocer la situación eléctrica, energética y social de cada hogar. Luego avanzó la construcción de la nueva red y el acompañamiento a las familias para preparar el proceso de regularización.

Con el comienzo de las altas de suministro y la finalización prevista de las obras para la próxima semana, Nuevo Ferri completa una etapa central del PASE: pasar de conexiones irregulares a un servicio formal, más seguro y con infraestructura adecuada para el barrio.

El programa se implementa mediante el trabajo articulado entre el Gobierno de Río Negro, EDERSA, el Municipio de Cipolletti y el EPRE, y ya permitió avanzar con procesos de regularización eléctrica en distintos barrios de la ciudad.

Nuevos cursos en Ferri: Elaboración, técnica y venta de productos de panificación

La Municipalidad de Cipolletti informó que llegan nuevas propuestas de capacitación en Panadería para personas de 18 a 60 años que tengan domicilio en la localidad.

Los cursos se brindarán en el Centro de Promoción Comunitaria de Ferri, ubicado en calle La Alianza y Los Tulipanes.

La inscripción es gratuita y se realizará el próximo miércoles 23 de septiembre de 11 a 12 horas en el centro de Promoción de Ferri. El comienzo de la capacitación será el viernes 25 de septiembre y tendrá una duración de dos meses y medio.

Los participantes deberán llevar los materiales solicitados por la profesora a cada clase.

Sobre el cursado

Se ofrecerá el mismo día de cursado pero en dos franjas horarias. El primer grupo será los días viernes de 9 a 12 horas y el segundo de 13 a 16 horas.

La capacitadora a cargo será Delfina Medina quien posee una amplia experiencia en el dictado de cursos de Panadería, Pastelería, Recetas Navideñas, entre otros.

El objetivo de dicha capacitación es aprender sobre la elaboración, técnica y comercialización de productos de panificación. Para ello, es primordial brindar los conocimientos necesarios para dominar las masas desde cero. En este sentido, se comenzará a trabajar con el desarrollo de habilidades manuales y mecánicas, aprendiendo los métodos correctos de mezclado, amasado, fermentación y horneado.

Asimismo, se hará hincapié en la garantía de estándares de calidad, aplicando las normativas vigentes sobre higiene, manipulación segura de alimentos y seguridad laboral.