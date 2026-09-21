Precaución por viento y períodos de inestabilidad en el Alto Valle.

Pese a que la mayor intensidad del viento se registró este domingo, los períodos inestables se mantendrán hasta el viernes 25 de septiembre.

Tras las ráfagas registradas el domingo, las autoridades mantienen los operativos de respuesta en la ciudad de Cipolletti . Se espera un paulatino ascenso de la temperatura, aunque persistirá el viento en valles, meseta y costa.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que durante el transcurso de esta semana —y hasta el viernes 25 de septiembre— se registrarán períodos ventosos con ráfagas de intensidad variable en la zona de los Valles, la Meseta y la Costa.

A partir de este lunes se prevé un mejoramiento progresivo del tiempo con ambiente frío, mientras que desde el martes 22 se espera un paulatino ascenso de la temperatura, aunque manteniéndose la inestabilidad y la presencia de viento en toda la región.

Balance del operativo municipal

Frente a la alerta amarilla emitida para la jornada del domingo 20 de septiembre, el Municipio desplegó un operativo de asistencia permanente. Cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos, Protección Civil y personal municipal de guardia intervinieron en diversos puntos de la ciudad para retirar árboles y ramas caídos. Desde el organismo informaron que no se registraron víctimas, heridos ni personas evacuadas.

Canales de atención ante emergencias

La Dirección de Protección Civil recordó a la comunidad que la Central Municipal de Atención se encuentra operativa las 24 horas. Ante cualquier contingencia o emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 109.

Recomendaciones

Evitar salir durante las ráfagas más intensas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, sillas, toldos).

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes.

Extremar precauciones al conducir.

Al sacar los residuos del domicilio, chequear que estén en bolsas/cajas seguras.

Aguas Rionegrinas lanzó un sorteo mundialista para los usuarios al día en los servicios de agua y cloaca. Estefania Petrella

Cipolletti sufre cortes de agua por fallas eléctricas causadas por el viento

El viento que afecta a la región generó inconvenientes en el suministro de agua potable en Cipolletti. Diversos sectores de la ciudad, fundamentalmente los ubicados en la zona norte, registran problemas de falta de presión y cortes intermitentes.

El origen de las fallas se debe a reiteradas interrupciones en el suministro eléctrico que paralizaron la planta potabilizadora y las bombas de captación situadas sobre el río Neuquén. La primera interrupción se produjo el domingo 20 de septiembre por la noche y detuvo la planta durante dos horas, mientras que el lunes 21 de septiembre por la mañana se registraron dos nuevos cortes.

Los plazos de normalización y el impacto en los barrios

Al respecto, el jefe de la delegación Cipolletti de ARSA, Rodrigo García, detalló la situación operativa del servicio: “Nos va a costar un par de horas recuperar la presurización del sistema”.

Los mayores problemas de abastecimiento se observan en los barrios de planes de viviendas construidos en monoblocks. Estas estructuras no cuentan con tanques individuales, sino con una gran cisterna comunitaria que abastece a todo el complejo habitacional y, por su tamaño, demoran mucho más tiempo en llenarse.