Con las macanas de Marchesín y Úbeda como DT, Boca perdió ante Defensa

Sin Miguel Ángel Russo en el banco por indicación médica, el xeneize cayó 2 a 1 ante el Halcón en tiempo adicionado.

Tras igualar un par de partidos seguidos, Boca llegó al estadio Norberto "Tito" Tomaghello con el objetivo de volver ganar, pero se volvió con las manos vacías. El xeneize cayó 2 a 1 frente a Defensa y Justicia por la décima fecha de la Copa de la Liga en su versión Clausura y suma tres encuentros sin victorias.

La ausencia de Miguel Ángel Russo por recomendación médica en el banco de Boca y la presencia de público visitante habilitado para este partido, fueron las dos novedades en Florencio Varela. El conjunto azul y oro fue dirigido por Claudio Úbeda.

En el primer tiempo, Boca monopolizó la pelota pero le costó ser profundo. No hubo atajadas importantes de Enrique Bologna y la más clara fue una mala definición de Milton Giménez en el punto del penal. El equipo de Soso se dedicó a que Leandro Paredes no jugara cómodo, pero en el campo rival no pudo generar nada.

La visita tampoco aprovechó las varias pelotas paradas que tuvo en los pies de su volante central.

Para el complemento, Paredes encontró pases con Alan Velasco y Miguel Merentiel, pero el delantero no estuvo preciso en los remates de media distancia.

Llegando al primer cuarto de hora del segundo tiempo, el local se despertó con un gran cambio de frente de Kevin Gutiérrez para Cannavo, que reventó el travesaño con un remate espectacular que no fue gol de milagro. De ese córner, Agustín Marchesín tuvo una atajada impresionante ante el cabezazo de Abiel Osorio.

Del otro lado, Giménez estuvo cerca nuevamente tras una buena jugada colectiva pero se llevó puesta la pelota y salió por arriba del travesaño,

Con el partido empatado, Úbeda resolvió los ingresos de Kevin Zenón, Ander Herrera y Williams Alarcón. Uno de los que salió fue Merentiel, por lo que Boca quedó con un solo delantero cuando necesitaba ir a ganarlo.

Había pasado la media hora del segundo tiempo, cuando Marchesín salió apresurado en un pelotazo largo para Osorio, hubo contacto entre arquero y delantero y Baliño cobró penal.

Desde el VAR llamaron al árbitro, que a diferencia de lo que suele ocurrir habitualmente cuando lo citan a revisar las jugadas, mantuvo su decisión. Osorio cambió la ejecución por gol y así el Halcón se puso en ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1972084869296529484&partner=&hide_thread=false BALIÑO REVISÓ EN EL VAR Y HAY PENAL PARA DEFENSA ANTE BOCA



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/EBmv3WQNCV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 27, 2025

El único delantero que había en el banco de Boca era Lucas Janson, que entró por Battaglia a los 40' del segundo tiempo.

De todas formas, el partido le dio una chance más a la visita, porque Kevin Gutiérrez quiso rechazar y le pegó un patadón a Ander Herrera y el juez sancionó la pena máxima sin dudarlo.

Paredes se hizo cargo de la pelota desde los doce pasos y le cambió el palo a Bologna para igualar en forma transitoria.

Pero todavía faltaba una "macana" más de Marchesín, determinante en el resultado. El arquero vio pasar la pelota por toda el área tras un centro desde la izquierda y en el segundo palo la empujó Osorio, que fue la figura de la noche.

Embed EL HALCÓN LO GANA SOBRE EL FINAL



Marchesín y la defensa de Boca dudaron y Osorio no perdonó para el 2-1 de Defensa y Justicia



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/cGBFm0EFJU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 27, 2025

SÍNTESIS

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cambios: 17 Kevin Zenón por Aguirre (B), 18 Lobato por Gutiérrez (D), 25 Schamine por González (D), Alarcón y Herrera por Velasco y Merentiel (B), 40 Lucas Janson por Battaglia (B), 50 Souto y Aguilera por Cannavo y Miritello (D).

Goles: ST 39 Osorio de penal (D), 43 Paredes de penal (B), 48 Osorio (D).

Estadio: Norberto Tomaghello

Árbitro: Jorge Baliño