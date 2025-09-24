Las fotos y videos de la violencia con los hinchas de Lanús en las tribunas del Maracaná
El duelo entre Fluminense y el granate, que consiguió el pase a la próxima fase de la Sudamericana, quedó marcado por la represión de la Policia de Brasil a los visitantes.
La historia se repite cada vez que hinchas de distintos clubes argentinos pisan territorio brasileño para los duelos internacionales nucleados por la Conmebol. Lamentablemente, los hinchas se preparan y contemplan que la visita a Brasil puede traer consigo incidentes con la Policía. Este martes los hinchas de Lanús fueron quienes sufrieron represión en la tribuna del Maracaná.
El Granate terminó haciendo historia en el mítico estadio con un empate 1-1 en el partido de vuelta ante Fluminense que le terminó dando el pase a la próxima instancia de la Copa Sudamericana debido a que había conseguido la victoria por la mínima en la Fortaleza. En un partido casi perfecto en materia defensiva durante la segunda etapa para cuidar el resultado, los dirigidos por Mauricio Pellegrino supieron enfrentar el desenfoque que pudo haber generado los incidentes originados en el entretiempo.
"Fue un poco de desconcierto, un poco de miedo. Muchos de los chicos tenía familiares en medio de la hinchada, estaban todos muy preocupados por eso", dijo el DT y agregó: "Cuando hay acciones violentas que el jugador no puede controlar... Somos seres emocionales que no podemos tranquilos cuando sabemos que nuestra familia está sufriendo en algún aspecto. Ese era el tema que queríamos tener información o certeza de que nuestra gente este bien".
Sumado a esto soltó: "Mi sensación fue un poco de desconcierto y después cuando dijeron que volvíamos a jugar no quería que los chicos se descentraran del partido. Creo que entramos bien, hicimos una segunda parte buena, marcamos el gol y tuvimos situaciones buenas. Si bien sufrimos hasta el final, estamos muy felices". Finalmente Lanús obtuvo un gran resultado ante hechos de violencia que dejaron imágenes impactantes.
Las fotos y videos de la violencia en la tribuna
Violencia en Brasil, otra vez: los hinchas de Lanús fueron agredidos por la policía
El segundo tiempo del duelo entre Fluminense y Lanús, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se vio demorado por incidentes en las tribunas del estadio Maracaná de Rio de Janeiro. Previo al comienzo de la segunda parte, la Policía brasileña comenzó a golpear a los hinchas del conjunto granate.
Según trascendió, los incidentes habrían comenzado por altercados entre miembros de la barra del cuadro argentino en los baños del histórico recinto, por lo que la Policía habría intervenido para evitar que el incidente pase a mayores.
