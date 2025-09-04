Cipolletti celebrará su 122° aniversario con un desfile cívico: cómo anotarse y participar

La Municipalidad abrió la convocatoria para que instituciones y organizaciones se inscriban y sean parte de la actividad central de los festejos.

Cipolletti se prepara para celebrar su 122° aniversario con un desfile cívico, una propuesta que este año se suma al cronograma de actividades festivas. La Municipalidad invitó a todas las instituciones y organizaciones locales a inscribirse a través de un formulario en línea disponible en la página oficial del municipio.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 22 de septiembre . El desfile se llevará a cabo el domingo 5 de octubre a partir de las 15, sobre calle Fernández Oro, en el tramo comprendido entre Belgrano y Sarmiento.

Desde el municipio destacaron que se trata de una oportunidad para que la comunidad se reúna y celebre en familia, compartiendo tradiciones y reafirmando el sentido de pertenencia a la ciudad. “Es una ocasión para mostrar el orgullo de ser cipoleños y disfrutar de nuestra historia”, señalaron en la invitación.

Quienes deseen obtener más información pueden ingresar a www.cipolletti.gob.ar.

Breve repaso por la historia de Cipolletti

Los orígenes de Cipolletti se remontan a la construcción del Fortín Confluencia en 1879, levantado por las tropas del Ejército Argentino en la unión de los ríos Limay y Neuquén. Poco tiempo después, la zona comenzó a poblarse con la fundación de la Colonia Lucinda por el coronel Fernández Oro, que se vio impulsada con la llegada del ferrocarril y el puente sobre el río Neuquén.

En 1903 se fundó la Estación Limay de la Colonia Lucinda, que en 1927 adoptó el nombre de Cipolletti en honor al ingeniero César Cipolletti, reconocido por sus proyectos hídricos en distintas provincias y sus estudios sobre la cuenca del río Negro.

Con el tiempo, la ciudad se consolidó como un polo educativo, cultural y económico, hasta convertirse en uno de los centros urbanos más importantes del Alto Valle. Hoy se ubica estratégicamente a solo cinco kilómetros de la capital neuquina, lo que la convierte en un punto clave de la región.

Actualmente, Cipolletti es la ciudad más importante de Río Negro en la zona de influencia de Vaca Muerta.