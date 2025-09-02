Un municipio de la zona lanzó un novedoso bono contribución con un 0 KM de premio en su aniversario

El sorteo tiene como premio principal un vehículo 0 km y tres premios más en efectivo. El objetivo es solventar los gastos de la Fiesta Aniversario de la localidad.

El aniversario de Cinco Saltos se festejará del 7 al 9 de noviembre.

Ya están a la venta los bonos contribución con un valor de $30.000.

Una novedosa iniciativa tuvo lugar en la Municipalidad de Cinco Saltos , se trata de un bono contribución para un sorteo que tiene como primer premio un automóvil Fiat Argo 0 KM y tres premios de 500.000 pesos . El sorteo se realizará el 9 de noviembre durante el último día de celebración del aniversario de la localidad.

La propuesta busca recaudar fondos para cubrir los gastos de la Fiesta Aniversario de Cinco Saltos , que se desarrollarán entre el 7 y el 9 de noviembre , en el marco del 111° aniversario de la ciudad.

El aniversario de la localidad de Cinco Saltos se celebra el 10 de noviembre , pero durante el 2025 ese día caerá un lunes. Por esta razón los festejos se trasladaron desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de noviembre, para que todos puedan asistir y disfrutar el cumpleaños de la localidad.

Desde la municipalidad aseguraron que el objetivo es garantizar que la celebración del aniversario sea económicamente sustentable, al evitar que se generen nuevas deudas para las arcas locales y asegurar que los recursos se destinen a obras y acciones que beneficien a la comunidad.

WhatsApp Image 2025-09-02 at 16.27.28 (1) El pago de los cupones deberá ser únicamente mediante pagos electrónicos.

Desde la Municipalidad confirmaron a LMCipolletti que ya están a la venta los bonos contribución con un valor de $30.000 y con la posibilidad de abonarse en dos cuotas. Además, indicaron que no es obligatorio estar presente al momento del sorteo, el cupón debe estar correctamente completado con los datos de contacto.

Las únicas condiciones para acceder a la compra de un bono contribución es ser mayor de dieciocho años y no ser funcionario de planta política de la Municipalidad de Cinco Saltos. El pago de los cupones deberá ser únicamente mediante pagos electrónicos.

Cinco Saltos foto aérea.jpg La propuesta busca recaudar fondos para cubrir los gastos de la Fiesta Aniversario de Cinco Saltos.

Las transferencias deben ser enviadas a la cuenta municipal del Banco Macro con el alias TECHO.CUARTO.CEDRO y el CBU N°2850558930094205346611. Una vez efectuado el pago, se debe enviar el comprobante de la transferencia al número de teléfono N°2995954487.

El sorteo se realizará el 9 de noviembre durante la última noche de celebraciones, en el escenario mayor y antes del show artístico de cierre. El primer premio será un Fiat Argo 0 km y los tres premios restantes consisten en $500.000 en efectivo cada uno, lo que constituye $1.500.000 en premios.

obra-en-cinco-saltos.jpg El objetivo es garantizar que la celebración del aniversario sea económicamente sustentable y asegurar que los recursos se destinen a obras y acciones que beneficien a la comunidad.

Segunda edición de una innovadora propuesta

No es la primera vez que la Municipalidad de Cinco Saltos implementa esta novedosa iniciativa, ya que es la segunda oportunidad que se organiza un bono contribución de estas características. En el 110° aniversario de la localidad, se sorteó un terreno que tuvo una gran respuesta de la comunidad.

“El año pasado hicimos el sorteo de un terreno y mucha gente participó comprando su bono. Tuvo mucho éxito esta iniciativa y ayudó a solventar los gastos del aniversario. Por eso la repetimos este año” indicaron desde el municipio.

En el sorteo realizado durante el 110° Aniversario de Cinco Saltos, el ganador fue una familia vecina de la localidad, que recibió como premio un terreno, lo que les brindó la oportunidad de proyectar la construcción de su vivienda. Este premio no sólo representó un beneficio económico, sino también un paso concreto hacia una solución habitacional.