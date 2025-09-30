Condenaron al violento que disparó frente a la casa de su ex, pero no va preso

Es un grave caso de violencia que sufrió una mujer, incluso estando embarazada. Acordaron una pena en suspenso con la unificación de distintos episodios.

El hecho ocurrió el 9 de agosto último, cuando el sujeto pasó en moto con un cómplice que efectuó varios disparos con un arma de fuego.

Un sujeto de Fernández Oro que contaba con antecedentes por violencia de género contra quien era su pareja, a quien maltrató gravemente incluso estando embarazada , fue condenado a tres años de prisión en suspenso , la prohibición de acercamiento entre otras pautas de conducta y la entrega de un vehículo como parte del resarcimiento.

La pena surgió de un juicio abreviado en el que el acusado, identificado con las siglas KBO, admitió su culpa.

Fueron varios los hechos enrostrados que generaron la apertura de expedientes judiciales . Aunque el más resonante ocurrió el mes pasado, cuando pasó por la casa de la víctima en una moto junto a otro sujeto que efectuó varios disparos de arma de fuego, que no provocaron heridos.

Comisaría 26 Fernández Oro.jpg El policía acusado cumplía funciones en la Comisaría de Fernández Oro. Archivo

Por ese episodio quedó detenido tras presentarse voluntariamente en la Comisaría 26, y transcurrió el proceso en prisión preventiva.

Semanas atrás se realizó una audiencia en el que las partes, representadas por el fiscal Diego Vázquez y el abogado defensor Guillermo Oviedo, comunicaron que habían consensuado uniformar los legajos e imponerle un castigo de cárcel condicional más las medidas de comportamiento.

La mujer estuvo de acuerdo con la propuesta y la sanción. KBO también, con lo que quedó establecido que se responsabilizaba de los ataques.

Una relación marcada por la hostilidad machista

El grado de violencia con el que KBO trataba a su mujer quedó registrado con denuncias presentadas desde principios de este año, con una prohibición de acercamiento que le impuso el 7 de febrero la jueza Marisa Palacios, titular del Juzgado de Familia 7 de Cipolletti.

La resolución había sido tomada por un hecho ocurrido en la vivienda que compartía la pareja, cuando ya esperaban un hijo, que tiene pocos meses en la actualidad.

La acusación en la causa penal que se inició, describió que el sujeto le pidió que le mostrara los mensajes de su celular, a lo que ella se negó. Entonces se tornó agresivo y comenzó a insultarla y a “golpearla con cachetadas en la pierna izquierda y en el rostro”, para después la tiró en la cama e intentó ahorcarla con una mano. Posteriormente le dijo “te juro que te mataría”.

El Estado provincial busca generar conciencia sobre la violencia de género. (gentileza)

Pero no fue todo, porque insistió para que desbloqueara el teléfono y que era eso “o su hijo”.

Además de la advertencia verbal, KBO tomó un cuchillo y “apuntándole a la panza (cursaba la semana 14 de embarazo- la amenazó manifestándole: "te voy a hacer perder el bebé, no quiero que lo tengas ahora, te golpeas vos o te golpeo yo".

Después le destruyó el celular. Un informe médico certificó que por los golpes le había provocado “múltiples hematomas en cara, cuello, y pierna izquierda".

Por ese caso lo imputaron por “lesiones leves en contexto de violencia de género, amenazas y daño simple”, todo en concurso real.

Amenazas y disparos

Sin embargo el hombre reincidió, porque el 6 de junio pasado nuevamente la jueza Rita Lucía le dictó la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto por el término de cuatro meses.

Pero tampoco fue suficiente, porque el 9 de agosto último protagonizó el hecho que incluyó disparos con un arma de fuego y con el que incurrió en desobediencia a una orden judicial.

Ocurrió en horas de la tarde, cuando la mujer se encontraba en la vereda de su casa tomando mates con un amigo y desde una vivienda situada enfrente, a unos 20 metros, KBO les gritó: “que hacen ustedes mirándome, lo único que hacen es provocarme todo el tiempo, están buscando que me canse, los voy a cagar a corchazos".

Y lo hizo, porque diez minutos después pasó frente al domicilio de la víctima en moto junto a un acompañante, quien efectuó al menos “4 detonaciones de arma de fuego”, y escaparon. Después se entregó en la policía, mientras que del cómplice y supuesto autor de los tiros, nada se sabe.

E.C.P TRIBUNALES (4).JPG Estefania Petrella

En el acuerdo consensuado entre la Fiscalía y la Defensa, se estableció que además de la condena a prisión condicional y las medidas de conducta se incluyó que el agresor deberá entregarle a la mujer la moto en la que movilizó el día del ataque, que había sido secuestrada, como una “compensación económica en especie”.

El juez Guillermo Merlo avaló la propuesta de las partes y dictó el fallo tal como lo habían planteado. Explicó que la autoría y la culpabilidad del imputado había quedado demostrada por la prueba reunida por la Fiscalía, además de contar con la confesión del hombre.

En cuanto a las reglas de comportamiento, se estableció la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto, a excepción de lo que disponga el Juzgado de Familia respecto al hijo que tienen en común. Las demás reglas son las habituales: mantener domicilio y teléfono, no cometer nuevos delitos, abstenerse de consumir alcohol y drogas en la vía pública y someterse al control del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados.

“Fui claro al señalarle que su incumplimiento acarrearía la revocación de la libertad condicional y que debería cumplir con la pena de tres años privada de su libertad”, le advirtió el magistrado que también dispuso el cese de la prisión preventiva, aunque supeditada a otras restricciones a su libertad que tenga vigentes.