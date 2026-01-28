Cipo cerró un delantero picante como su quinto refuerzo

Cipo sigue moviéndose en el mercado de pases de cara a la próxima temporada del Federal A, a pocos días de iniciar la pretemporada. En las últimas horas cerró la incorporación del delantero tucumano Martín Nicolás Peralta, quien ya firmó su contrato y se transformó en el quinto refuerzo del Albinegro.

“Mi llegada al club fue muy rápida, los dirigentes mostraron su interés y yo también estaba interesado. Sé que el club es muy grande, merece estar más arriba de lo que está, gracias a Dios puedo formar parte de esta historia que vamos a arrancar desde ahora”, dijo el "Tucu" a LMCipolletti.

Peralta es un delantero centro de 28 años que se suma a una lista de refuerzos que inició con Sebastián Jeldres y que continuó con Marcos Pérez, Víctor Manchafico y Maximiliano López . El oriundo de San Miguel de Tucumán viene de jugar la última temporada en Villa Mitre, y en el Albinegro volverá a compartir con compañeros que tuvo en Bahía Blanca.

"Ya jugué con algunos compañeros, con Mancha, con Maxi y Seba. Así que la verdad que también se va a hacer un poco más llevadero y nos vamos a ayudar mutuamente”, sostuvo.

El atacante llega para reforzar un sector clave del equipo, el área del rival. Peralta llega como “9” al plantel, posición que hoy tiene como referencia a Jeldres, mientras que el juvenil Federico Acevedo aparece como una de las apuestas fuertes del club, en un proyecto en el que la dirigencia confía claramente para el futuro cercano.

Los números del "Tucu"

En la última temporada del Federal A, jugó 17 partidos y marcó 3 goles, de hecho en la fecha 13 de la fase regular fue titular en la Visera de Cemento, en el duelo que terminó empatado 1 a 1. Más tarde, en la quinta jornada de la Fase Campeonato, ingresó en el complemento en el empate sin goles en la calle O’Higgins. “Tuve la oportunidad de venir a jugar contra Cipolletti, pero más allá de concentrar e ir al día del partido, ahora es conocer la ciudad, que mi familia conozca un poco", mencionó.

Con un pasado en ascensos en clubes como Estudiantes de Río Cuarto, San Martín de Tucumán, Boca Unidos y El Cadu, sumado a su formación en clubes importantes del norte del país como Atlético Tucumán, Peralta aportará presencia física, experiencia y alternativas en el área. “En lo personal, voy a aportar mi sacrificio y también mi experiencia. Tuve la suerte de jugar en varios equipos, de llegar a finales, y sé dónde estamos parados. De mi parte, el sacrificio no se va a negociar”, aseguró.

Se viene la pretemporada

El quinto refuerzo ya se encuentra en la ciudad a la espera del próximo martes, cuando dará inicio la temporada. “Mi intención estaba en venir. Cuando surgió la posibilidad, me llamaron los dirigentes y todo se dio rápidamente. Ellos hicieron una buena gestión; cuando llegué, me estaban esperando y me hicieron sentir cómodo desde el primer día. Así que, la verdad, estoy muy feliz. Mi familia también lo está, así que ahora queda acomodarse estos días y arrancar la pretemporada con todo”, insistió.

Con la llegada de Peralta, se espera que el resto de la semana haya anuncios y el regreso de muchos de los jugadores que quedaron de la temporada pasada. A su vez, el director técnico, Daniel Cravero, también llegará para el fin de semana. “Únicamente lo enfrenté, de ahí lo conozco. Sé más o menos la idea que tiene y todos sabemos a qué venimos”, comentó el delantero sobre el técnico.

Peralta llega al Capataz con meses de descanso, ya que prefirió tomarse un descanso y no sumarse al Regional Amateur. “No jugué el Regional; lo utilicé para descansar y para visitar a la familia, ya que prácticamente en todo el año no estoy con ellos, y volví a Tucumán. Así que ahora van a estar todos apoyando, y eso también me pone muy feliz”, concluyó.

En la cuenta regresiva para el inicio formal del año, la dirigencia trabaja para lograr un buen número de refuerzos y continúa en la búsqueda de sponsors para la temporada.