Rumbo a Jesús María: final del Campeonato Rionegrino de Jineteadas este fin de semana en el Alto Valle

Este finde se definirá quiénes serán los representantes provinciales en el Festival de Jesús María 2026. El evento celebrará además los 40 años.

Cervantes será una vez más de la final del campeonato de Jineteadas de Río Negro.

La localidad de Cervantes se prepara para recibir este fin de semana la final del Campeonato Rionegrino de Jineteadas , una instancia decisiva que coronará a los mejores jinetes del año en las tres categorías de competencia. Los ganadores accederán a la delegación provincial que participará en el tradicional Festival de Doma y Folklore de Jesús María en 2026.

Las pruebas se desarrollarán en el Campo de Doma Municipal, con apertura de campo desde las 8 de la mañana. La entrada general tendrá un valor de 15 mil pesos.

Durante ambas jornadas, el público podrá presenciar el cierre de un campeonato que recorrió 10 fechas en diversos puntos del territorio rionegrino, con jinetes que mantuvieron un desempeño parejo y competitivo a lo largo de toda la temporada.

Al finalizar el domingo quedará conformada la delegación que llevará los colores de Río Negro al reconocido festival cordobés. La final sintetiza meses de entrenamiento, esfuerzo y dedicación de los jinetes que participaron del certamen.

campo de doma cervantes El campo de doma listo para la gran final. Gentileza: Municipalidad de Cervantes.

Este año, Cervantes celebra cuatro décadas desde que fue proclamada sede del campeonato. Esa permanencia convirtió al espacio en un punto de referencia para la tradición campera y el desarrollo de la jineteada en Río Negro.

Vecinos, vecinas y visitantes están invitados a participar de esta celebración que reúne a las familias y resalta las tradiciones provinciales. Desde el Gobierno de Río Negro destacaron que el acompañamiento al campeonato forma parte de las políticas de impulso a los espacios culturales y de proyección para los jinetes locales.

Reconocimiento a Sergio Herrera

En el marco de la final, la Provincia hará entrega de una placa conmemorativa en honor a Sergio Herrera, reconocido por su aporte a la protección y difusión de la cultura rionegrina, quien falleció este año.

Festival de Jesús María

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, es un evento de música folclórica y jineteada, que convoca a intérpretes de música folklórica argentina y jinetes que realizan destrezas gauchas a caballo. Es uno de los encuentros más importantes de Argentina, referido a esta temática.

Si bien el nombre del festival hace referencia a la doma, la realidad dista mucho de esto. En Jesús María, lo que se realiza, es la jineteada de potros denominados reservados (un caballo sin domar), donde los jinetes deben permanecer sobre el lomo del animal durante un determinado lapso de tiempo, que dependerá de la categoría en la que esté demostrando su destreza.

Existen dos grupos de jinetes: Nacional e Internacional. En el grupo Nacional, participan delegaciones nacionales, que representan a las provincias argentinas, y que están formadas por 5 personas: 1 delegado, 3 jinetes (uno para cada categoría) y un cuarto jinete que actúa de suplente en caso de que hubiere que cubrir a uno de los jinetes que no pueda jinetear por algún motivo. En el grupo Internacional hay delegaciones de países vecinos, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, que compiten en las tres categorías por los premios y no por los títulos.