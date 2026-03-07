El clima en Cipolletti

Cipolletti
LMCipolletti La Corrida

Fiesta de La Corrida: quiénes condujeron la transmi del streaming oficial

Las calles céntricas se vistieron de fiesta por el gran evento que convocó a más de 20 mil participantes.

Antonio Spagnuolo

Qué fantástica la Fiesta. La Corrida de Cipolletti en su 40º edición convocó a más de 22 mil personas en la prueba participativa y más de mil atletas en la categoría competitiva de 10 kilómetros.

Esto confirma el crecimiento sostenido del evento que se convirtió en una marca registrada de la ciudad. Además, de la destacada participación de atletas nacionales e internacionales que llegaron a la ciudad para mejorar su marca personal.

Las calles céntricas se llenaron de color y pasión, con familias enteras y gente de todas las edades disfrutando de la fiesta, que se pudo seguir por el streaming oficial, el canal de youtube de la Municipalidad de Cipolletti.

La conducción estuvo a cargo de la dupla que conforman el experimentado Edgardo Budnik y el joven Tomás Tesoniero.

Embed - Streaming oficial corrida de cipolletti 2026.

