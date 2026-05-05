"Cortar puentes no es defender la educación pública": el duro cuestionamiento de un legislador rionegrino

Facundo López, de Juntos Somos Río Negro señaló que Unter es el único sindicato que elige el paro y pidió “menos piquete y más vocación”.

El legislador acusó a los docentes rionegrinos de carecer de vocación y de compromiso real con la enseñanza en el aula.

La protesta docente que tuvo lugar esta mañana en los Puentes Carreteros entre Cipolletti y Neuquén para exigir un aumento salarial, mejoras en la infraestructura de las escuelas y la participación de la Ministra de Educación en las paritarias, terminó en una violenta intervención de Gendarmería Nacional , que arrojó gas pimienta a los integrantes de la movilización.

Durante el reclamo protagonizado por Unter , efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura tiraron gas pimienta contra los manifestantes que intentaban avanzar sobre la Ruta Nacional 22. Los agentes utilizaron el líquido irritante para dispersar a los docentes, lo que generó momentos de tensión y corridas.

El violento episodio provocó reacciones en distintos personajes de la política, como fueron las declaraciones de Facundo López , presidente del bloque Juntos Somos Río Negro . El legislador cuestionó el paro de 48 horas de Unter y los cortes intermitentes en el Puente Carretero, al argumentar que este tipo de protestar afectan la vida cotidiana de miles de familias.

“A estos sindicalistas no les importa la educación”, indicó López. El senador señaló que la medida es injustificable y carece de acompañamiento del resto de los sectores trabajadores.

UNTER CIPO GAS PIMIENTA Gendarmería y Prefectura reprimieron con gas pimienta a docentes en Cipolletti.

López argumentó que Unter fue el único sindicato que llevó adelante medidas de fuerza para exigir la apertura de las mesas paritarias y el aumento de haberes. “En un contexto donde los aumentos se están otorgando y las paritarias siguen abiertas, a este gremio nunca le alcanza. En Río Negro hay 7 u 8 gremios estatales y Unter es el único que hoy elige el paro y el conflicto permanente”, indicó el legislador.

El legislador acusó a Unter de ser un sindicato conflictivo

El parlamentario acusó a Unter de ser un sindicato conflictivo que no accede a las instancias de diálogo y que afecta la cotidianeidad de las familias, al vaciar las aulas de las escuelas por las medidas de fuerza.

“No importa la instancia de diálogo ni las propuestas sobre la mesa; mientras los demás sindicatos garantizan sus servicios y continúan el diálogo con el Gobierno, esta cúpula prefiere el caos como si la educación pudiera esperar”, agregó López.

Sesion preparatoria legislatura RN 2026 El senador señaló que la medida es injustificable y que carece de acompañamiento del resto de los sectores trabajadores. Gentileza

Remarcó que desde que asumió el gobernador Alberto Weretilneck, el sueldo docente le gana a la inflación. Una certeza que fue rechazada por los docentes, al argumentar que la falta de actualización de los salarios, provoca una caída constante en el poder adquisitivo y la capacidad económica para afrontar necesidades básicas como alimentos, vivienda, servicios y vestimenta.

"Cortar puentes no es defender la escuela pública"

“Cortar puentes no es defender la escuela pública; es atacar el derecho de todos los rionegrinos a trabajar y circular. No les alcanza con vaciar las aulas, ahora sitian la provincia con cortes que retrasan a los vecinos por pura política partidaria de una dirigencia que tiene siempre la misma predisposición al conflicto”, indicó el senador.

UNTER CIPO GAS PIMIENTA (2) La protesta de Unter terminó con corridas y momentos de tensión.

En ese sentido, López diferenció el accionar de la dirigencia política del compromiso docente, al argumentar que los docentes rionegrinos carecen de vocación y de compromiso real con la enseñanza en el aula.

“A estos sindicalistas no les importa la educación; solo buscan usar a los maestros, alumnos y a los vecinos como moneda de cambio”, agregó el legislador.

ECP UNTER MAYO (24) Estefania Petrella

Finalmente, el senador señaló el límite claro frente al hartazgo social por las reiteradas medidas de fuerza, que afectan la vida cotidiana de miles de personas. “Menos piquete y más vocación. Los rionegrinos ya no toleran estas prácticas ni estas presiones: no vamos a permitir que sigan usando a los alumnos y a los vecinos como moneda de cambio. Los chicos tienen que estar en la escuela”, concluyó.