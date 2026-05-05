Destrozaron los juegos de un jardín rural y la comunidad pide ayuda para reconstruirlos

El ataque ocurrió el fin de semana y generó bronca en la comunidad educativa. Ahora organizan una actividad solidaria para salir adelante.

Los destrozos se registraron durante el fin de semana. Foto: Gentileza (AN Allen).

La comunidad educativa de la Escuela Rural N° 172 , ubicada en cercanías de Guerrico , vive horas de profunda tristeza e impotencia.

Durante el último fin de semana , personas desconocidas ingresaron al predio del anexo de jardín y provocaron importantes destrozos en el patio de juegos utilizado por niños y niñas de salas de 3, 4 y 5 años.

Los vándalos no solo dañaron los juegos infantiles, sino que también arrojaron juguetes por encima del alambrado perimetral, dejando el espacio completamente desordenado .

“Fue muy triste ver el patio de juegos así”, expresó la directora, Roxana Ortega, en diálogo con AN Allen. De esta manera, reflejó el fuerte impacto emocional que generó la situación en docentes, familias y estudiantes.

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Intervención y denuncia

Tras descubrir lo ocurrido, desde la institución realizaron la denuncia correspondiente y dieron aviso a la Policía, que se hizo presente en el lugar.

Además, se notificó a la delegada escolar y a las supervisoras de nivel inicial y primario para avanzar con las actuaciones.

Del dolor a la solidaridad

Lejos de quedarse de brazos cruzados, la comunidad decidió transformar la indignación en acción. Para este sábado 9 de mayo organizaron un bingo familiar con el objetivo de recaudar fondos.

“La idea era colaborar con la escuela, pero ahora también será para reponer lo que dañaron”, explicó Ortega.

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Un llamado a la comunidad

Desde la institución esperan una amplia participación de vecinos y familias de la zona. La actividad no solo busca reunir dinero, sino también reconstruir un espacio clave para los más chicos y fortalecer el espíritu comunitario tras el duro golpe.