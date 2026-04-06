En solo una semana, cientos se anotaron para acceder a garrafas: el dato que anticipa un invierno difícil
Ya hay 850 inscriptos en el programa para recarga de garrafas. La cifra crece rápido y refleja la necesidad ante la llegada del frío.
A pocos días de habilitarse la inscripción, ya son 850 las personas anotadas para acceder al programa “Energía para tu Hogar” en San Carlos de Bariloche.
El número no solo marca una fuerte respuesta, sino que también anticipa un escenario de alta demanda de asistencia para calefaccionarse durante los meses más fríos.
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Inscripción abierta y online
El registro continuará abierto hasta el 30 de abril y se realiza de manera online, a través de un sistema diseñado para facilitar el acceso y ordenar la demanda.
La convocatoria está dirigida exclusivamente a vecinos de Bariloche que necesiten acompañamiento del Estado para la recarga de garrafas.
Qué incluye el programa
“Energía para tu Hogar”, anteriormente conocido como Plan Calor Gas, busca garantizar el acceso a una fuente de energía esencial para quienes no cuentan con gas de red ni alternativas de abastecimiento.
Se trata de una política pública que la Provincia sostiene año tras año, especialmente en zonas donde el invierno golpea con mayor intensidad.
Quiénes pueden acceder
Podrán solicitar el beneficio quienes:
-
No tengan gas de red ni gas a granel
Tengan DNI con domicilio en Bariloche
Vivan en una única vivienda
Acrediten ingresos por debajo de la canasta básica
Además, hay canales de consulta habilitados vía WhatsApp y atención presencial para quienes necesiten asistencia en el trámite.
Un número que enciende alertas
La cantidad de inscriptos en tan poco tiempo refleja la magnitud de la demanda y la importancia de este tipo de programas.
Con el invierno cada vez más cerca, la Provincia ya trabaja en la logística para iniciar la distribución de garrafas en junio y dar respuesta a una necesidad que crece día a día.
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