Aprovechan las vacaciones para poner a punto las escuelas: qué trabajos se realizan en Río Negro

Durante el receso invernal avanzan obras y tareas de mantenimiento en escuelas de toda la provincia para que estén listas para la vuelta a clases.

Las tareas continuarán durante las vacaciones de invierno con intervenciones en distintos establecimientos. Foto: Gentileza.

Mientras las aulas permanecen vacías por el receso invernal , el Gobierno de Río Negro acelera los trabajos de mantenimiento en escuelas de toda la provincia. El objetivo es aprovechar estas semanas sin actividad para realizar intervenciones de mayor complejidad y garantizar que los estudiantes regresen a edificios en óptimas condiciones .

Las tareas forman parte de un plan que se desarrolla durante todo el año en coordinación con los Consejos Escolares, aunque durante las vacaciones de invierno se intensifican debido a que los establecimientos están desocupados.

En los últimos días, la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos , visitó escuelas de Cinco Saltos, Guerrico, Contraalmirante Cordero, Allen y General Roca para supervisar el avance de los trabajos .

Según explicó, durante el receso se ejecutan tanto obras de mantenimiento preventivo como correctivo, además de otras intervenciones planificadas para mejorar las condiciones edilicias de cada establecimiento.

"Es cuando se pueden realizar los trabajos y se puede intervenir profundamente las escuelas, ya que se encuentran desocupadas", sostuvo la funcionaria.

El caso de la escuela donde encontraron murciélagos

Uno de los establecimientos visitados fue la Escuela Primaria Nº 168 de General Roca, donde recientemente se había detectado la presencia de murciélagos.

Desde el Ministerio informaron que una empresa especializada realizó un tratamiento específico que permitió resolver la situación. Además, indicaron que actualmente se mantiene un monitoreo permanente para verificar que el problema no vuelva a repetirse.

El objetivo: escuelas listas para el regreso

Desde Educación remarcaron que cada Consejo Escolar elabora una planificación de obras y mantenimiento que luego se ejecuta durante el receso.

"Estamos trabajando en la ejecución de esa planificación para que, al inicio de la segunda etapa del año, nuestros estudiantes encuentren los espacios en las mejores condiciones de habitabilidad", concluyó la ministra.

Las tareas continuarán durante las vacaciones de invierno con intervenciones en distintos establecimientos de Río Negro antes del regreso de docentes y alumnos a las aulas.