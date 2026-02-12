Ingresó el proyecto para modificar la estructura del Gabinete provincial: qué áreas se crean

El Gobierno envió a la Legislatura la reforma de la Ley de Ministerios. Crean nuevas áreas, eliminan otras y amplían facultades.

El Gobierno de Río Negro avanzará con un cambio en su Ley de Ministerios, creando nuevos y reestructurando otros.

El Gobierno de Río Negro dio un paso clave en la reconfiguración del Estado provincial al enviar formalmente a la Legislatura el proyecto de modificación integral de la Ley de Ministerios . La iniciativa, que cuenta con acuerdo de ministros, fue remitida con pedido de tratamiento en única vuelta y buscará ponerse en marcha en las primeras sesiones ordinarias de marzo, en un debate que promete ocupar un lugar central en la agenda parlamentaria.

Desde el Gobierno provincial explicaron que se trata de una actualización del diseño organizacional del Estado para “ fortalecer la capacidad estratégica, de planificación y de respuesta ”, en un contexto atravesado por nuevos desafíos sociales, institucionales y económicos. Aclararon además que los cambios “ no deben interpretarse como situaciones de crisis ”, sino como un proceso normal de adecuación institucional orientado a optimizar la ejecución de políticas públicas.

El proyecto de modificación ya ingresó a la Legislatura y buscará aprobarse en primera vuelta en marzo.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la creación de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, que dependerá directamente del Gobernador y tendrá rango y jerarquía de Ministerio.

La nueva estructura concentrará las políticas públicas dirigidas a las juventudes, a quienes el Ejecutivo define como “actores estratégicos del desarrollo social”. El objetivo es promover su desarrollo integral, impulsar programas de inclusión y prevenir situaciones de vulnerabilidad.

Además, la cartera unificará las políticas culturales con la misión de fortalecer la identidad rionegrina y proteger el patrimonio cultural, mientras que el deporte será concebido como herramienta de inclusión social y promoción de la salud comunitaria. Con esta decisión, el Gobierno busca otorgar mayor visibilidad y centralidad a áreas que hasta ahora estaban distribuidas en distintas dependencias.

Gabinete Weretilneck (1) La reestructuración del gabinete ya había sido anunciada por el Gobernador a principio de año. Gentileza

Turismo pasa a Desarrollo Económico

Otro cambio se vincula con el área turística. La Secretaría de Turismo dejará de depender del Ministerio de Gobierno y pasará a la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

La decisión responde a una mirada estratégica que posiciona al turismo como actividad clave para la generación de empleo, atracción de inversiones y dinamización de las economías regionales. Bajo la misma lógica, el Mercado Artesanal también será transferido a Desarrollo Económico, con el propósito de potenciar su perfil productivo y fortalecer el entramado regional de emprendedores y artesanos.

Este movimiento apunta a integrar en una misma estructura las políticas vinculadas al desarrollo productivo, ampliando la sinergia entre promoción económica, comercio, producción y turismo.

Gobierno suma Trabajo y absorbe funciones

El actual Ministerio de Gobierno será reconfigurado como Ministerio de Gobierno y Trabajo, concentrando funciones políticas, institucionales y laborales.

Entre los cambios previstos, la cartera absorberá competencias que hasta ahora estaban bajo la órbita de Hacienda, particularmente las vinculadas al Régimen del Registro de la Propiedad Inmueble y al registro de contratos públicos. De esta manera, el Ejecutivo busca reorganizar funciones administrativas y concentrar atribuciones que considera estratégicas dentro de una estructura con mayor perfil político-institucional.

E.C.P ENERGIA (6) La Secretaría de Energía y Ambiente ampliará sus facultades y alcances. Estefania Petrella

Modernización absorbe Planificación

El proyecto también contempla la supresión de la Secretaría de Estado de Asuntos Estratégicos y Planificación. Esa estructura pasará a funcionar como una Secretaría dentro del Ministerio de Modernización, que asumirá sus competencias.

Entre ellas, se destaca la autoridad de aplicación sobre leyes de iniciativa privada y los esquemas de participación público-privada. Con esta modificación, Modernización ampliará su rol en la planificación estratégica y en los mecanismos de articulación con el sector privado.

Energía y Ambiente amplía su alcance

La Secretaría de Energía y Ambiente sumará nuevas facultades vinculadas a servidumbres eléctricas, hidrocarburíferas y mineras. También incorporará la supervisión del Ente Regulador del Puerto de San Antonio Este y el Régimen de Promoción de Proveedores Rionegrinos.

El objetivo, según se desprende del proyecto, es concentrar en una sola jurisdicción las funciones estratégicas relacionadas con el desarrollo energético y logístico, sectores considerados clave para la matriz productiva provincial.

jura Agustin Ríos rio negro Agustín Ríos, asumió como nuevo Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo. Gentileza

Los cambios ya comenzaron

La reestructuración institucional comenzó a materializarse el pasado 2 de febrero, cuando el Gobernador tomó juramento a Agustín Ríos como ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, anticipando parte del nuevo esquema.

En la misma jornada asumieron Natalia Almonacid como secretaria de Gobierno; Ivana Porro como presidenta del IPROSS; y Martina Morana al frente de la Inspección General de Personas Jurídicas. En Educación y Derechos Humanos también se registraron designaciones, con la asunción de Ceferino Ullua y Aurelia Sosa en subsecretarías clave.

Con el proyecto ya ingresado a la Legislatura, el oficialismo buscará avanzar en su aprobación durante marzo. El debate parlamentario definirá el alcance final de una reforma que apunta a rediseñar la estructura del Estado rionegrino y que marcará el rumbo de la gestión en los próximos años.