Alberto Weretilneck renovó el gabinete: asumió el nuevo ministro de Gobierno de Río Negro

El Gobernador le tomó juramento a Agustín Ríos como nuevo Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro y puso en funciones a nuevos integrantes del gabinete.

Este lunes, el gobierno de Río Negro oficializó los cambios en el gabinete que tendrá para este 2026 . El gobernador Alberto Weretilneck le tomó juramento a Agustín Ríos , quien asumió como Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro . Además, puso en funciones a los nuevos integrantes que tendrá el equipo de trabajo.

Durante la jornada también asumieron Natalia Almonacid como Secretaria de Gobierno; Ivana Porro como presidenta de la obra social provincial IPROSS; y Martina Morana como titular de la Inspección General de Personas Jurídicas.

Mientras que en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, tomaron posesión de sus cargos Ceferino Ullua como Subsecretario de Administración Territorial y Aurelia Sosa como Subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo.

Weretilneck destacó a las nuevas generaciones en el gobierno provincial

Durante el acto, Weretilneck remarcó la importancia del acompañamiento que tendrán las nuevas generaciones que asumen en su gestión. “Este acompañamiento tiene algo muy importante: el afecto y el reconocimiento hacia los jóvenes”, señaló.

En ese sentido, destacó que “más allá de la experiencia, de la trayectoria y de lo realizado hasta ahora, creo firmemente en la importancia de que todos acompañemos a quienes asumen nuevas funciones, para ayudarlos y hacerlos sentir reconocidos”.

Además, el gobernador subrayó el rol que tendrán las nuevas generaciones en su gestión: “Quienes interpretan las nuevas épocas, con su juventud, ideas renovadas y una mirada distinta de la sociedad, van a ser fundamentales para lo que viene en Río Negro”. Y sostuvo que los cambios en su gabinete son "una señal de que la estructura está viva, que el proyecto está vivo y que las personas tenemos roles, etapas y misiones”.

Agustín Ríos asumió como ministro de Gobierno de Río Negro

El flamante Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, le agradeció a Weretilneck por la confianza y destacó el apoyo que recibió: “Estamos comenzando una nueva etapa, como lo definió el Gobernador, un nuevo impulso para el Ministerio. Estoy muy contento, con mucho orgullo y con un fuerte acompañamiento”, expresó.

“Tenemos una oportunidad muy importante, porque Río Negro hoy es protagonista a nivel nacional e internacional, con los nuevos desarrollos productivos y las inversiones que se vienen. Pero no hay desarrollo posible sin una gestión cercana”, opinó.

Antes de finalizar, adelantó que uno de los ejes de su gestión será el trabajo articulado con los gobiernos locales. “El acompañamiento a los municipios y la cercanía con el territorio van a ser pilares de nuestra tarea. Estar presentes y cerca de cada localidad será una de las bases de la gestión”, concluyó.