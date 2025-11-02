Salió con un adolescente y denunció que le mostró un arma de forma amenazante

La presentación la hizo una joven que dijo haber tenido un romance "no formal" con el menor. Pero la relación terminó mal. Le dieron intervención a la Fiscalía y a la SENAF.

El Juzgado de Paz de Cinco Saltos recibió la denuncia de la mujer, y por su tenor le dio intervención a la Fiscalía.

Una aventura amorosa entre una joven de 22 años y un adolescente de 17 terminó mal, con una denuncia por violencia de género y la supuesta exhibición de un arma de fuego.

La chica dijo que mantuvo un romance “no formal” con el menor durante un año , aunque no se precisa si el fin de la relación fue traumática o quedaron asperezas sin resolver.

La cuestión es que, aseveró, la tarde del sábado 25 del mes pasado se encontró al muchacho en la vía pública y que padeció un incidente de una gravedad tal que la asustó y la llevó a pedir ayuda en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos .

Un grito y el encuentro temido

Según relató, ella iba sola en bicicleta por la calle Comandante Juan Hernández en dirección a la casa de una amiga, que vive en el barrio 150 viviendas, cuando al pasar por el complejo de canchas de fútbol Tercer Tiempo escuchó que gritaban su nombre. Siguió y al llegar a una esquina se encontró a su ex que caminaba junto a un amigo y le preguntó para donde iba, por lo que le respondió que se dirigía a visitar a la amiga.

Pero el muchacho, agregó, le dijo que no “se haga la pelotuda”, y le exhibió un arma de fuego color negra que llebaba debajo del buzo que tenía puesto.

“Yo me retire enseguida del lugar”, sostuvo la mujer en su declaración.

Intervención de la Fiscalía

La denuncia recepcionada en la sede policial fue encuadrada en lo establecido por la Ley 3040, de ivolencia Familiar y el Código Procesal de Familia, por lo que fue elevada al Juzgado de Paz de Cinco Saltos, donde el juez Subrogante, Mariano Larrasolo, resolvió darle intervención a la Fiscalía Descentralizada local ante “la posible existencia de delitos del orden penal”.

Además requirió que “en forma urgente” interceda la SENAF -Secretaría de Estado de Niñez, Adolescente y Familia- para que se evalúe “la posible situación de riesgo y vulnerabilidad que estaría afectando los derechos del adolescente”, de acuerdo a lo que determina la ley 4109, que regula la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

fiscalia_cinco_saltos.jpg

Vinculado a ello, también comunicó lo actuado a la Defensoría de Menores e Incapaces de Cipolletti, para que desde el mismo modo tome intervención. Asimismo dispuso poner en conocimiento de la causa al Juzgado de Familia de Cipolletti, para que disponga lo que estime corresponder.

Le informó a la denunciante que en esa instancia, ambos deberán contar -obligatoriamente- con el asesoramiento de un abogado particular o en caso de falta de recursos podrán solicitar asesoramiento gratuito en la Defensoría de Pobres y Ausentes.