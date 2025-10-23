Refuerzan el Plan Vial con $59 mil millones: obras clave en Cipolletti y todo el Alto Valle

La provincia avanza con un plan vial histórico, en Cipolletti se proyectan obras claves sobre las rutas. Enterate el detalle.

El Gobierno provincial impulsa una de las inversiones más ambiciosas de los últimos años en materia de infraestructura vial : un plan de obras por $59.000 millones destinado a la recuperación y mantenimiento de rutas provinciales. La iniciativa, liderada por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , busca sostener la conectividad y la seguridad vial en todo el territorio, ante la inacción del Gobierno Nacional en los tramos bajo su jurisdicción.

“El trabajo nuestro es permanente. Tenemos una forma de gobernar basada en la presencia, en el respeto y en la coordinación con los intendentes de toda la provincia. Más allá del contexto electoral, seguimos recorriendo y trabajando en cada localidad”, subrayó Echarren, en clara alusión al esquema de gestión del gobernador Alberto Weretilneck , que decidió sostener con fondos propios las obras viales estratégicas.

Actualmente se ejecutan trabajos en las rutas provinciales 6, 8 y 65 , mientras que ya se licitaron los proyectos para la Ruta 69, la Ruta 1 (con obras de iluminación) y el acceso a San Javier . Todas forman parte del Plan Vial 2023–2027 , diseñado para mejorar la transitabilidad, fortalecer la seguridad y optimizar la logística productiva.

Entre los proyectos destacados se encuentra la repavimentación y reconstrucción de la Ruta 69 en Campo Grande, a la altura de Labrador, y la reparación de la Ruta 4 entre Pomona y Valcheta. Además, avanzan los trabajos sobre las Rutas 6 y 8, fundamentales para conectar el Alto Valle con la Región Sur.

En el caso de Cipolletti, el plan contempla la iluminación integral de la Ruta 65, desde la ciudad hasta el Puente 83, una obra que comenzará a ejecutarse el próximo año. A su vez, se proyectan derivadores viales en los accesos a la localidad, una intervención que busca mejorar la seguridad en zonas de alto tránsito y facilitar el flujo vehicular hacia la zona productiva y turística.

obras viales rio negro Mejoras en las rutas 1, 6, 8, 65 y 69 son algunas de las obras que se ejecutan en Río Negro. Gentileza

Conectividad productiva y desarrollo provincial

Echarren explicó que el Plan Vial rionegrino no solo tiene una finalidad de mantenimiento, sino también de desarrollo territorial. “Estamos haciendo lo que nos corresponde, cuidando la vida de quienes transitan nuestras rutas y fortaleciendo la infraestructura provincial”, señaló.

En esa línea, mencionó otros proyectos estratégicos, como el mejoramiento de la Ruta 9 hasta el acceso a Punta Colorada, clave para la exportación de crudo desde la costa rionegrina, y las intervenciones en los accesos a los aeropuertos de Viedma y Bariloche, con mejoras en las rutas 51 y 80, respectivamente.

Crítica a la Nación y mantenimiento sostenido

El ministro también advirtió sobre el deterioro de las rutas nacionales 151 y 22, que atraviesan el Alto Valle y son vitales para la región. “La Ruta 151 tenía contrato y fondos asignados, pero no ejecutaron nada. Los recursos del impuesto al combustible, que todos pagamos, se destinan en gran parte a Nación, pero no se ven reflejados en obras viales”, denunció.

Echarren destacó además la importancia de los controles de carga para preservar la vida útil de las rutas provinciales. “El mejor ejemplo es la Ruta 2, entre El Solito y San Antonio Oeste, que se ejecutó con fondos del Plan Castello. Hoy sigue en condiciones porque mantuvimos el control de carga. Ese es el camino a seguir”, enfatizó.

Las obras, sostuvo el funcionario, no solo mejoran la circulación, sino que también garantizan acceso a la salud, potencian el turismo y facilitan la salida de la producción regional. Con la mirada puesta en la conectividad y el desarrollo, Río Negro apuesta a sostener un esquema de infraestructura que busca equilibrar las asimetrías y consolidar una red vial moderna en toda la provincia.