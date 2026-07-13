Río Negro creó la Secretaría de Juventud: quién es la funcionaria de 25 años que la encabezará

El Gobierno de Río Negro creó un área exclusiva para las juventudes. Tendrá alcance provincial, tres direcciones y una joven de 25 años como secretaria.

La nueva área funcionará dentro de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha la nueva Secretaría de Juventud , un organismo que buscará darles a los jóvenes un espacio propio dentro del Estado para participar, expresar sus inquietudes y formar parte de la elaboración de políticas públicas .

El anuncio fue realizado este lunes por el gobernador Alberto Weretilneck a través de sus redes sociales. La nueva área funcionará dentro de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura , encabezada por Nahuel Astutti .

Al frente de la Secretaría de Juventud fue designada la viedmense Milagros Antonella Calvo , de 25 años.

El mensaje de Alberto Weretilneck

Al presentar la iniciativa, el mandatario provincial destacó que la creación del organismo responde a la necesidad de que las juventudes tengan un espacio desde donde puedan expresar sus ideas y participar activamente en las decisiones del Estado.

"Es una gran noticia para las y los jóvenes rionegrinos. Necesitábamos que las juventudes tuvieran un espacio desde donde puedan expresar sus ideas, plantear sus inquietudes, exigirnos y aportar su mirada sobre las políticas que la provincia debe impulsar para ellas y ellos", sostuvo Weretilneck.

ES TIEMPO DE LOS JÓVENES RIONEGRINOS



Queremos una provincia donde los jóvenes no miren el futuro desde afuera, sino que sean protagonistas de las decisiones y de las transformaciones que vienen.



Por eso, Milagros Calvo será la nueva Secretaria de Juventudes de Río Negro. Una… pic.twitter.com/0snHUz34L2 — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) July 13, 2026

Además, remarcó que el objetivo es construir propuestas "concretas, realizables y pensadas desde la voz de las juventudes".

Qué funciones tendrá la nueva Secretaría

La Secretaría trabajará de manera transversal con las distintas áreas del Gobierno para vincular las demandas de los jóvenes con políticas de educación, empleo, producción, cultura, deporte, salud, tecnología y desarrollo social.

Uno de los principales objetivos será fortalecer una identidad juvenil rionegrina y generar canales de participación para que los jóvenes puedan involucrarse en el diseño de programas y acciones públicas.

La tecnología también ocupará un lugar central para facilitar el acceso a oportunidades, promover la capacitación e impulsar la innovación.

Las tres direcciones que tendrá el organismo

La nueva estructura estará organizada en tres áreas estratégicas:

Dirección de Participación y Ciudadanía Joven , destinada a promover espacios de representación y participación.

Dirección de Formación, Empleo e Innovación , enfocada en capacitación, inserción laboral, emprendedurismo y nuevas tecnologías.

Dirección de Desarrollo Integral de las Juventudes, que impulsará políticas vinculadas a salud, inclusión, prevención, recreación y calidad de vida.

Además de coordinar programas existentes, la Secretaría desarrollará nuevas iniciativas para acompañar a los jóvenes en sus proyectos personales y colectivos.

Cómo se definió la nueva estructura

Desde el Gobierno provincial explicaron que la conformación del organismo surgió de un proceso de trabajo con referentes juveniles de distintas localidades de Río Negro, quienes participaron en la definición de la estructura y en la selección de sus autoridades.

También se crearán Consejos Regionales y Locales de Juventud, espacios que permitirán acercar la Secretaría a cada ciudad y comisión de fomento, con el objetivo de escuchar las necesidades de cada territorio y promover iniciativas vinculadas al empleo, la formación y la participación juvenil.