Río Negro invierte más de $25.945 millones en un plan de 121 obras acordadas con municipios

El Gobierno provincial financia proyectos de infraestructura en 35 localidades a través del programa de obras delegadas con fondos propios.

Río Negro detalló un cronograma de más de 120 obras públicas.

El Gobierno de Río Negro se encuentra ejecutando un plan de 121 obras distribuidas en 35 localidades del territorio provincial. Las tareas se canalizan a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos , con un presupuesto total que supera los $25.945 millones .

La modalidad implementada corresponde al programa de obras delegadas. Mediante este sistema, la Provincia aporta el financiamiento con recursos propios, mientras que los municipios se encargan de la ejecución técnica. Esta articulación busca agilizar los tiempos de respuesta y potenciar las economías de cada región.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , se refirió al alcance de este despliegue territorial y a las directivas políticas del Ejecutivo provincial.

"Siguiendo con la línea que nos marca el Gobernador Alberto Weretilneck, para nosotros no hay Municipios de primera o de segunda, trabajamos con todos por igual escuchando sus demandas, porque son ellos los que conocen las necesidades de su localidad y, de esta manera, poder mejorar con obras y servicios cada Municipio", destacó el funcionario.

En ese mismo sentido, Echarren agregó: "Para nosotros es fundamental esta premisa para que las y los vecinos puedan tener una mejor calidad de vida".

Los rubros con mayor demanda

De acuerdo con los datos estadísticos oficiales, los proyectos de urbanización y la mejora de los edificios públicos concentran el mayor interés de los jefes comunales para atender las necesidades de sus comunidades.

El detalle de las intervenciones se compone de la siguiente manera:

Urbanización (35,8%): Reúne 43 obras destinadas a la construcción de cordones cuneta, veredas, pavimentación y mejora de paseos peatonales.

Edificios Públicos (15%): Contempla 18 obras orientadas a la modernización y construcción de centros comunitarios, sedes policiales y centros de monitoreo del 911.

Agua y Saneamiento (14,2%): Suma 17 proyectos de redes cloacales, conexiones domiciliarias y cisternas de agua potable.

Deporte, Salud y Educación (6,7% cada uno): Registran 8 obras por sector. Incluyen desde playones multideportivos e iluminación, hasta refacciones en hospitales y arreglos de techos en establecimientos escolares.

Espacio Público (5%): Cuenta con 6 obras enfocadas en plazas y parques recreativos.

Transporte (3,3%): Concentra 4 obras centrales ligadas a las terminales de ómnibus.

Vial (2,5%): Abarca 3 proyectos estratégicos para la construcción de puentes y alumbrado sobre rutas.

Turismo (1,7%) y Gas (1,7%): Registran 2 obras cada rubro para potenciar atractivos locales y dotar de servicios esenciales contra el frío.

Eléctrica (0,8%): Equivale a 1 obra específica de iluminación de plazas.

Estado y avance de los proyectos

Para garantizar el ritmo sostenido de la infraestructura pública, los expedientes avanzan en diferentes etapas administrativas y operativas.

Del universo total de proyectos, 85 obras ya se encuentran finalizadas y operativas en sus respectivas comunidades. Asimismo, 23 intervenciones se mantienen en plena ejecución, mientras que los trabajos restantes se ubican próximos a iniciar de manera definitiva.