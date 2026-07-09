Cáncer de mama en Río Negro: bajan las muertes gracias a la descentralización de los controles

Las estadísticas provinciales muestran un descenso en los fallecimientos tras la descentralización de los servicios de mamografía en la red pública.

El cáncer de mama se ubica en el tercer lugar como causa de muerte en la población femenina de Río Negro . Sin embargo, las estadísticas oficiales reflejan una tendencia a la baja en comparación con años anteriores, exceptuando el período de la pandemia de COVID-19.

Este descenso coincide con una fuerte inversión y descentralización en los servicios de imágenes mamarias llevada adelante por el Ministerio de Salud provincial, orientada a fortalecer la detección temprana.

A nivel nacional, esta enfermedad aún es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, registrando unos 6.100 fallecimientos anuales. En el plano local, Río Negro registró 72 muertes durante el año 2024 , según los datos de la dirección de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud provincial.

Renovación tecnológica y equidad sanitaria regional

Para garantizar el acceso al diagnóstico en regiones que históricamente se encontraban postergadas, la cartera sanitaria realizó una renovación tecnológica clave durante el 2025. Entre los avances principales se destaca la instalación de los dos primeros equipos digitales directos de la provincia en los hospitales de Viedma y Bariloche, aptos para realizar mamografías convencionales, tomosíntesis y mamografías por contraste.

Asimismo, la reasignación de recursos permitió sustituir el equipamiento analógico de San Antonio Oeste por un sistema digitalizado de mejor calidad diagnóstica. También se instaló un mamógrafo en Ingeniero Jacobacci, un hito para la equidad sanitaria que evita que las habitantes de la Región Sur deban trasladarse largas distancias hacia otros centros urbanos para sus controles anuales.

La optimización de la red incluyó la incorporación de tres estaciones de trabajo con monitores de alta definición de grado médico en Allen, Cipolletti y General Roca. Con estas mejoras, el sistema público rionegrino consolidó 11 servicios de imágenes activos distribuidos en Viedma, San Antonio Oeste, Río Colorado, Choele Choel, General Roca, Allen, Catriel, Cipolletti, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci y Bariloche.

Los resultados del balance 2025 y el sistema de seguimiento

La eficacia de esta red quedó demostrada en el balance del año 2025, período en el cual se concretaron 5.011 mamografías en los establecimientos públicos de la provincia. A partir de estos estudios, 86 imágenes presentaron sospecha médica, lo que activó los protocolos de diagnóstico complementarios y derivó en la confirmación final de 27 casos de cáncer de mama.

Para asegurar la precisión, el sistema de salud complementa las mamografías con estudios adicionales o biopsias por punción cuando resulta necesario. Todo el proceso es monitoreado mediante un sistema de registro nacional que hace el seguimiento desde la realización del estudio hasta la definición de las imágenes.

El objetivo principal de este esquema es acortar de forma drástica el tiempo entre el control preventivo y el diagnóstico definitivo, entendiendo que la variable tiempo es crítica. Ante un hallazgo de alta sospecha, el propio personal hospitalario contacta activamente a la paciente para otorgarle el turno correspondiente y acelerar los pasos a seguir.

Recomendaciones clave y pautas de prevención

La estrategia central de prevención aconseja la realización de una mamografía, por lo menos cada dos años, a todas las mujeres de entre 50 y 69 años, franja etaria considerada como la población de mayor riesgo. Aquellas personas que cuenten con antecedentes familiares directos o presenten síntomas particulares deben realizar la consulta médica de forma temprana para evaluar cuándo iniciar sus esquemas de control.

Bajo la premisa de que “la detección a tiempo salva vidas”, las autoridades sanitarias solicitan a las mujeres que se encuentren dentro de la franja de 50 y 69 años y que aún no hayan agendado su estudio durante este año, que concurran al hospital o centro de salud más cercano para realizárselo.