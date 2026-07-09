El tentador incentivo para convencer a médicos de todo el país de radicarse en Río Negro

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó un decreto que amplía significativamente el incentivo por arraigo para profesionales de la salud provenientes de otras provincias. Foto: Gentileza.

Con el objetivo de consolidar sus equipos de salud y garantizar la atención médica en cada rincón de la provincia, el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , firmó un decreto que amplía significativamente el incentivo por arraigo para profesionales de la salud provenientes de otras provincias que decidan radicarse en el territorio rionegrino. La nueva normativa extiende el beneficio -que antes tenía un tope de doce meses- a un período de cinco años , y fija un aporte de hasta $1.500.000 de carácter no remunerativo destinado al pago de alquileres.

A través de esta medida, el Ejecutivo Provincial no solo busca facilitar la llegada de nuevos médicos, sino también garantizar previsibilidad para que los profesionales puedan lograr una inserción educativa, social y laboral junto a todo su grupo familiar.

El Ministro de Salud provincial, Demetrio Thalasselis , destacó el impacto de la medida al afirmar que "marca un antes y un después en la estrategia de incorporación de profesionales a nuestra red pública".

El funcionario remarcó que ya no se trata de una ayuda temporal, sino de una política que ofrece estabilidad por un lustro para que "los médicos jóvenes y especialistas elijan Río Negro, formen sus familias y construyan sus carreras en nuestras comunidades".

Aplicación equitativa según la región

El decreto faculta al Ministerio de Salud para determinar los montos del incentivo de manera "quirúrgica y equitativa", evaluando las particularidades de cada destino. De este modo, se ponderarán variables como la realidad habitacional, el contexto socioeconómico y la complejidad geográfica de la zona de destino (distinguiendo entre áreas de alta montaña, la estepa o centros urbanos), así como la composición del grupo familiar del profesional.

Por otra parte, la reglamentación contempla un principio de equidad para los médicos que ya forman parte del sistema y venían percibiendo este beneficio bajo la normativa anterior, quienes quedarán habilitados para solicitar la extensión del incentivo por el tiempo restante hasta cumplir el nuevo límite de cinco años.

Apuesta por el sistema público de salud

Con esta iniciativa, Río Negro busca consolidar su competitividad a nivel nacional para atraer talento médico. Actualmente, la provincia cuenta con una red asistencial compuesta por 36 hospitales, una flota de traslado renovada y un proceso de incorporación de tecnologías digitales aplicadas al cuidado de la salud, posicionándose como un destino atractivo para el desarrollo de las nuevas generaciones de profesionales sanitarios.