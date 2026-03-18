Se agrava el conflicto en el IUPA: declararon asueto por la toma del edificio

Las autoridades de la institución anunciaron asueto académico hasta el sábado. Señalaron que la medida de fuerza de la oposición afectará el cursado normal de los estudiantes.

Se profundiza la crisis en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes tras las elecciones. Foto: Gentileza.

La crisis en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes ( IUPA ) se profundiza a partir de la toma del edificio protagonizada por agrupaciones de estudiantes de sectores opositores. El conflicto inició por las primeras elecciones institucionales para el Consejo Superior y la denuncia de un presunto fraude en la votación . Las autoridades declararon asueto académico hasta el sábado inclusive.

Desde la institución señalaron que recibieron numerosos reclamos de los docentes, estudiantes y sus familiares, al “ver perjudicado su derecho a cursar con normalidad”. Por esto, las autoridades de la Casa de Altos Estudios resolvió declarar asueto académico desde el miércoles 18 de marzo a partir de las 16 horas hasta el sábado 21.

“Entendemos que resulta una medida necesaria para resguardar la integridad de toda la comunidad educativa. Por eso se declara el asueto en todas las sedes con el objetivo de priorizar el cuidado de los estudiantes, docentes y personal de apoyo” indicó el comunicado.

La denuncia por fraude e irregularidades en la votación

La problemática inició a partir de las primeras elecciones institucionales en el IUPA para elegir a los representantes del Consejo Directivo. Una vez que finalizaron los comicios, la agrupación estudiantil “La Gloriosa” denunció irregularidades en la votación.

corte de calle y asamblea Los estudiantes iniciaron un corte de calles para visibilizar el reclamo.

El rector electo Gerardo Blanes rechazó las acusaciones de fraude y afirmó que “aprender de la democracia también significa aprender a perder”. Después de la acusación pública, los estudiantes comenzaron diferentes medidas de fuerza como el corte de calles en la Gelonch y San Luis y en la actualidad, la ocupación del edificio de forma “activa y pacífica”.

En ese sentido, el comunicado señaló: “El IUPA atraviesa un momento significativo en su vida democrática. El reciente proceso electoral constituye un hecho histórico que refleja el compromiso, la participación y el sentido de pertenencia de nuestra comunidad”.

iupa quilombo Los estudiantes solicitaron la impugnación de los votos emitidos por fuera de la sede central.

Corte de calles y ocupación pacífica del edificio

Ante los conflictos surgidos por los resultados – aún provisorios- de las elecciones del Consejo Superior y la movilización de estudiantes, el comunicado destacó que el proceso electoral “todavía se encuentra dentro de los plazos establecidos para el control, revisión y eventual presentación de observaciones por parte de agrupaciones y listas de participantes”.

Los estudiantes del IUPA realizaron un corte de calles en el ingreso a la sede central con el objetivo de visibilizar el reclamo sin abandonar la vía institucional. Los alumnos auto convocados e integrantes de agrupaciones denunciaron fraude en las elecciones y cuestionaron el resultado que dio como ganador al actual rector Gerardo Blanes.

iupa Se trata de las primeras elecciones institucionales en el IUPA.

El reclamo principal de los estudiantes es la dudosa validez del conteo de votos del interior y desde el oficialismo defendieron la legitimidad del resultado. Dos de las candidatas en diálogo con ANR remarcaron que el principal pedido es la impugnación de los votos emitidos en las urnas fuera de la sede central.

El cuestionamiento de los votos emitidos fuera de la sede central

El argumento reside en que esos votos “no fueron fiscalizados” y que hubo “muchas irregularidades” vinculadas a las autoridades de mesa. Las estudiantes también apuntaron contra el desarrollo del cronograma electoral, ya que indicaron que el escrutinio definitivo debía realizarse el martes, pero no se cumplió.

Por esta razón, anunciaron que las movilizaciones y la ocupación permanente del edificio continuarán hasta “obtener una respuesta”.