Cinco Saltos: recolectores hallaron ropa robada durante su recorrido y la devolvieron a la dueña

Dos empleados municipales de Cinco Saltos encontraron prendas robadas en la vía pública. La policía restituyó la mercadería a la dueña del comercio.

Un hallazgo fortuito durante la rutina laboral de dos trabajadores de la recolección de residuos terminó resultando clave para resolver parcialmente un hecho delictivo ocurrido en la localidad de Cinco Saltos . El procedimiento comenzó el pasado 8 de octubre , cuando los operarios detectaron una serie de objetos abandonados en la vía pública mientras cumplían su recorrido habitual.

Los elementos, compuestos por prendas de vestir, calzado y diversos accesorios, se encontraban tirados en inmediaciones de la calle Independencia, entre El Desagüe y Las Vías . Tras advertir la situación, los empleados dieron aviso inmediato a la Policía , que se presentó en el lugar para secuestrar el material e iniciar las diligencias correspondientes.

La ubicación del hallazgo llamó la atención de las fuerzas de seguridad desde un primer momento, ya que los objetos aparecieron en un sector alejado de donde se había registrado una denuncia reciente por robo. El ilícito había sido cometido en un comercio situado sobre la calle 9 de Julio .

El avance decisivo en la causa se produjo cuando la comerciante damnificada fue convocada para verificar los artículos incautados. Durante el procedimiento, la propietaria reconoció y confirmó que las prendas, el calzado y los accesorios pertenecían al stock de su local, por lo que quedaron formalmente incorporados al expediente.

Luego de certificar la titularidad de los elementos, la autoridad judicial interviniente dispuso la inmediata devolución de las pertenencias a su dueña. De este modo, la acción de los recolectores permitió recuperar una parte sustancial de la mercadería sustraída.

La causa sigue su curso

A pesar de haber logrado la restitución de los objetos, la información policial confirmó que la investigación continúa abierta.

Hasta el momento no se registran personas detenidas ni identificadas en relación con el robo al comercio. La causa permanece bajo la órbita de la Justicia para determinar la responsabilidad de los autores del hecho.